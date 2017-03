GA-Liveticker ab 17.45 Uhr

Bonn. Nach zwei englischen Wochen und dem historischen Einzug der Baskets in das Halbfinale des FIBA Europe Cup grüßt am Samstagabend wieder BBL-Alltag – ga-bonn.de tickert live ab 17.45 Uhr!

Von Sebastian Meltz, 18.03.2017

Die Baskets treten am Samstagabend mit einer guten Portion sportlichen Erfolgs zum BBL-Auswärtsspiel in Bremerhaven an: Trotz der 80:90-Niederlage bei Ironi Naharija in Israel am Mittwoch haben sich die Telekom Baskets Bonn erstmals in ihrer Vereinsgeschichte für ein europäisches Halbfinale qualifiziert.



Allerdings stecken den Basketballern vom Hardtberg damit auch zwei englische Wochen und denkbar schlechte Bedinungen für die Vorbereitung auf die Partie gegen die Eisbären in den Knochen. Das wäre auch nicht alles: Schon im Hinspiel vor heimischer Kulisse taten sich die Bonner schwer und gewannen am Ende nur knapp mit 98:93. Gleichzeitig markierte die Begegnung für die Eisbären den Anfang eines deutlichen Negativtrends: Das Team aus Bremerhaven konnte nur zwei der letzten 13 Partien gewinnen.

Nachdem die Baskets in der Liga zuletzt gegen Tabellenführer ratiopharm Ulm (69:87) sowohl offensiv als auch defensiv an ihre Grenzen gestoßen sind, gilt es also ab 18.00 Uhr wertvolle Punkte im Rennen um die begehrten Playoff-Plätze einzufahren.



ga-bonn.de meldet sich wie gewohnt kurz vor Spielbeginn mit dem Liveticker: