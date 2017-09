BONN. Die Basketball-Bundesliga steht vor dem Start in die neue Saison. Auf dem Bonner Hardtberg spürt man: Die Telekom Baskets wollen mehr. Entsprechend offensiv formulierten sie ihr Saisonziel.

Verwunderliches ist passiert zum Ende der Sommerpause: Von den Gralshütern der staatsmännischen Zurückhaltung verlauten forsche Töne. „Wir werden in der kommenden Saison vielleicht nicht Meister, wollen aber angreifen! Wir können den Großen das Leben schwer machen.“ Nach diesem Zitat von Michael Wichterich – gesagt beim Auftakttreffen der Bundesliga-Manager in Berlin – wird mancher Baskets-Fan in leichte Schnappatmung verfallen sein.

Die Baskets offensiv, was die Saisonziele anbetrifft? Ja, tatsächlich. Auch Präsident Wolfgang Wiedlich sagt: „Wären Sportmanager und Cheftrainer nicht ehrgeizig, könnten wir ja sofort einpacken. Das war und ist die Grundvoraussetzung, so haben die Baskets auch in mindestens zehn von 21 Erstliga-Jahren sportlich über ihren wirtschaftlichen Möglichkeiten abgeschnitten. Damals sahen wir unsere Rolle als »Hecht im Karpfenteich«, was durchaus bis Platz eins galt. Seitdem Bamberg und München aber wirtschaftlich so weit weg liegen, gilt »Hecht im Karpfenteich« nur noch bis Platz drei. Alles andere wäre realitätsfern.“

Nun denn. In der Vergangenheit war auf dem Hardtberg kaum jemandem ein anderes Saisonziel als das Erreichen der Playoffs zu entlocken. Zumindest offiziell. Dritte Kraft hinter München und Bamberg? Warum nicht? Der Hecht ist zwar kühn in seinem Karpfenteich, aber ein Träumer ist er nicht.

Konstantin Klein stellt die Telekom Baskets Bonn vor Foto: Jörn Wolter Ron Curry (Guard) Auf dem Feld: Ron ist ein sehr athletischer Spieler, ein guter Scorer und ein starker Verteidiger, wenn er heißläuft, kann er ein Spiel entscheiden. Neben dem Feld: Unser Rapper im Team - hat sogar ein eigenes Video. Er redet nicht viel, und wenn, dann nuschelt er.

Foto: Jörn Wolter Jordan Parks (Power Forward) Auf dem Feld: Super athletisch, der Mann für die spektakulären Szenen. Er ist "hyperaktiv", ein ständer Unruheherd für die gegnerische Defense. Neben dem Feld: Ein Mann, der ununterbrochen redet - wie ein Wasserfall. Und alles sind ganz sichere Fakten.

Foto: Jörn Wolter Konstantin Klein (Guard) Auf dem Feld: Niemals aufgeben! Der Deutsche mit dem amerikanischsten Selbstbewusstsein der Liga. Keine Angst, den entscheidenden Dreier zu nehmen, denkt wahrscheinlich nicht mal drüber nach. Neben dem Feld: Tattoofan mit künstlerischem Talent, Kaffeegenießer, geradeaus. (Diverse Quellen, Konstantin Klein wollte nichts über sich selbst sagen.)

Foto: Jörn Wolter Julian Gamble (Center) Auf dem Feld: Julian ist neben Josh eine von zwei zentralen Säulen in unserem Team. Durch einen Gegenspieler alleine ist er nur schwer zu stoppen. Dass er Linkshänder ist, macht es für den Gegner nicht leichter. Neben dem Feld: Ein totaler Familienmensch, netter Typ, der auch zu denen gehört, die ziemlich viel reden.

Foto: Jörn Wolter Julian Jasinski (Power Forward) Auf dem Feld: Spielt sehr körperlich, hart an der Foulgrenze - das gefällt mir. Neben dem Feld: Ich weiß nicht, wie er das macht, aber er verbreitet einfach immer gute Laune.

Foto: Jörn Wolter TJ DiLeo (Guard) Auf dem Feld: Mit TJ spielt jeder gern zusammen. Ein sehr smarter Spieler, hat immer das Auge für den Mitspieler. Ganz uneigennützig ... Neben dem Feld: ... und das ist er auch neben dem Feld. Ein eher ruhiger Typ. Aber ich glaube hier gilt "Stille Wasser sind tief" ...

Foto: Jörn Wolter Martin Breunig (Center) Auf dem Feld: Sehr mobil für einen Big Man, schnell, athletisch. Ich bin sicher, dass er in dieser Saison viele überraschen wird. Neben dem Feld: Playstation all time.

Foto: Jörn Wolter Yorman Polas Bartolo (Forward) Auf dem Feld: Yorman gehört zu den besten Verteidigern, die ich live erlebt habe. Ich sage mal: Top 3. Neben dem Feld: Kubanische Lebensfreude.

Foto: Jörn Wolter Josh Mayo (Guard) Auf dem Feld: Josh gehört ohne Frage zu den besten Spielmachern der Liga. Er ist unser Leader und Kapitän. Er füllt die Rolle aus, indem er mit gutem Beispiel voran geht - ohne viel zu sagen. Neben dem Feld: Seine Familie gibt ihm Energie. Er ist ein echter Vollprofi. Er kann die Bibel zitieren und steckt jeden mit seinem Eddie-Murphy-Lächeln an.

Foto: Jörn Wolter Viktor Frankl-Maus (Guard) Auf dem Feld: Vollgas. immer. Egal ob Spiel oder Training. Neben dem Feld: Findet auf Busfahrten immer Zeit für ein Nickerchen.

Foto: Jörn Wolter Alexander Möller (Center) Auf dem Feld: Noch einen Tick zu zurückhaltend, kommt aber langsam aus sich raus. Einer der wenigen Großen, die wirklich noch mit dem Rücken zum Korb spielen. Neben dem Feld: Mit gutem Musikgeschmack ausgestattet, gibt auf Auswärtsfahrten den DJ.

Foto: Jörn Wolter Yannick Kneesch (Forward) Auf dem Feld: Hat im Sommer körperlich ungemein zugelegt und an seinem Wurf gearbeitet. Neben dem Feld: Ruhiger, sehr umgänglicher Typ. Mit trockenem Humor ausgestattet.

Foto: Jörn Wolter Malcom Hill (Forward) Auf dem Feld: Ein sehr junger Allrounder, der sich nach dem kurzen Stop auf den Philippinen sicher erst an die Gangart in der BBL gewöhnen muss. Neben dem Feld: Er ist ja gerade erst angekommen, aber ich denke, es ist ein sehr ruhiger Vertreter mit einem hellen Kopf.

Foto: Jörn Wolter Nemanja Djurisic (Power Forward) Auf dem Feld: Ein sehr starker großer Spieler, den räumt man nicht einfach so unter dem Korb weg. Gute Basketball-Ausbildung südosteuropäischer Schule. Neben dem Feld: Mit reichlich Ballgefühl ausgestattet. Wollte Fußballer werden, musste wegen seiner Größe immer ins Tor, verlor die Lust und wechselte zum Basketball.

Foto: Jörn Wolter Predrag Krunic (Headcoach) Auf dem Feld: Immer Vollgas, er lebt das Engagement vor, das er von uns sehen will. Neben dem Feld: Ruhig, nett, höflich, interessiert, steht immer hinter seinem Team.

Foto: Jörn Wolter Chris O'Shea (Assistant-Coach) Auf dem Feld: Ein ruhiger Beobachter, der perfekte Ausgleich zum Coach. Ich habe noch nie gehört, dass er laut wird. Ganz stark im Scouting des Gegners. Neben dem Feld: Auch nicht lauter als während des Spiels. Ein netter Typ, der auch witzig ist und mit amerikanisch-österreichischem Akzent deutsch spricht.

Schon in der vergangenen Saison trennte die Mannschaft von Trainer Predrag Krunic von Platz fünf in der Abschlusstabelle nur ein Sieg. Alles war ganz eng zusammen, die Baskets verloren das Finale der regulären Saison zu Hause gegen auf den letzten Drücker wiedererstarkte Oldenburger 72:86. Platz acht. Ärgerlich. Statt gegen Bayreuth ging es in den Playoffs gegen Bamberg. Das Aus war wie erwartet nicht zu verhindern, allerdings brachten die Baskets dem Schon-wieder-Meister die einzige Playoff-Niederlage bei und rundeten die starke Saison sportlich so doch noch irgendwie ab.

Zentrale Spieler sind geblieben

Erfolgreich war die so schwierig gestartete Saison schon lange vorher gewesen. Irgendwann, als der Funke wieder vom Feld auf die Ränge übergesprungen war. Ein Verdienst von Krunic, dem Last-Minute-Trainer, der zwei Tage vor Saisonstart für den erkrankten Silvano Poropat übernommen hatte, und Spielern, die endlich wieder Leidenschaft in die einzige vereinseigene Halle der Liga brachten. Saisonbilanz: fast Platz fünf und die Rückkehr des Baskets-Spirits.

Wenn man nun bedenkt, dass die Baskets ihre zentralen Spieler, Teamkapitän Josh Mayo – einem der besten Spielmacher der Liga –, Center Julian Gamble und Publikumsliebling TJ DiLeo sowie Verteidigungsspezialist Yorman Polas Bartolo halten konnten und sich gezielt verstärkt haben, dann ist die Ansage „oben angreifen“ keineswegs zu offensiv.

Kontinuität kostet. „Natürlich ist das so“, sagt Wiedlich. „Deshalb gibt es auch gewichtige wirtschaftliche Gründe, die gegen zu viel Kontinuität im Team sprechen. Unabhängig davon, bleibt das Ziel immer gleich: Aus den vorhandenen Möglichkeiten ist die beste Teamqualität zu komponieren. Ob das geklappt hat, weiß man leider immer erst hinterher. Diesmal ist das Pendel nicht nur zu mehr Kontinuität ausgeschlagen, sondern auch zu mehr Athletik.“ Das ist das Stichwort für Jordan Parks, den Neuen für die spektakulären Szenen, dazu kommen der treffsichere Ron Curry und der kantige Montenegriner Nemanja Djurisic.Und nicht zu vergessen: Konstantin Klein, der vergangene Saison mit einer komplizierten Fußverletzung beinahe komplett verpasste.

Begeisterung klingt auch bei Krunic durch

Das Team ist auf Schnelligkeit, defensive Qualitäten und Variabilität in den Positionen aufgebaut. Das funktioniert in einer Mannschaft, deren Stamm bereits seit einer Saison eingespielt ist, umso besser. „Wir wollten eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern haben, die alle bereit sind, hart für den Erfolg zu arbeiten“, sagt Krunic. „Eine Mannschaft zu haben, die mit hoher Intensität spielt, verteidigen kann und das auch will, die athletisch und in der Lage ist, schnellen Basketball zu spielen. Dahin geht überhaupt der Trend. Bei der EM hat mit Slowenien das Team den Titel geholt, das den schnellsten Basketball gespielt hat.“

Das klingt auf jeden Fall nach attraktiven Spielen im Telekom Dome. Krunic formuliert es zwar nicht ganz so offensiv wie seine Kollegen der Führungsetage, aber die Begeisterung für sein Team klingt auch bei ihm schon durch: „Ich glaube, dass wir die richtigen Spieler gefunden haben, die als Mannschaft in der Liga eine bessere Rolle spielen können als zuletzt. Eine Garantie habe ich dafür nicht. Denn es gibt zu viele Faktoren, die den Erfolg beeinflussen können.“

Der den Erfolg beeinflussende Hauptfaktor ist der Gegner. Und sogar da muss man sagen: Bonn hat mit seiner Kontinuität einen Vorteil gegenüber Teams, die diesen Vorteil in der vergangenen Saison gegenüber Bonn hatten. Und das sind die „üblichen Verdächtigen“ im Konkurrenzkampf um die Playoffs: Oldenburg und Ulm beispielsweise. Auch Alba Berlin hat einen kompletten Umbruch hinter sich. Die Chancen für den forschen Hecht stehen nicht schlecht.

Saisonstart: Die Baskets spielen zum BBL-Auftakt am 4. Oktober im Telekom Dome gegen Ulm. Zuvor treten sie in der Qualifikation zur Champions League an (29. September auswärts, 2. Oktober zu Hause), entweder gegen den finnischen Meister Kataja oder gegen Joventut Badalona (Spanien), das entscheidende Spiel findet heute Abend statt, Kataja hat das das Hinspiel in Spanien gewonnen.