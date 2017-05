Liveticker

Bonn. Geht der Traum vom Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft weiter? Die Telekom Baskets empfangen im vierten Playoff-Spiel Bamberg um 20.30 Uhr im Telekom Dome. Wir tickern ab 20.15 live.

Von Simon Bartsch, 16.05.2017

Ist es das letzte Saisonspiel der Telekom Baskets Bonn oder geht der Traum vom Playoff-Halbfinale weiter? Am Abend empfangen die Bonner den amtierenden Deutschen Meister Brose Bamberg zum vierten Playoff-Spiel im Telekom Dome. Trotz beeindruckender Leistung und zwischenzeitlicher 8-Punkte-Führung reichte es am Sonntag nicht zur Überraschung in Bamberg. Nun liegen die Baskets in der Best-of-five-Serie 1:2 zurück. Bei einer weiteren Niederlage ist die Saison gelaufen. Die Bonner wollen sich jedoch noch nicht geschlagen geben. Zu nah waren sie am Sonntag einer weiteren Überraschung. 35 Minuten lang begegneten sich die Teams auf Augenhöhe, dann schaltete der Meister einen Gang höher und ging schließlich als Sieger vom Platz.

„Die Serie ist noch nicht zu Ende. Wir wollen noch mal nach Bamberg“, sagt Florian Koch. Die Hoffnungen ruhen auch auf einer möglichen Wiedergenesung von Josh Mayo. Im jüngsten Auswärtsspiel fiel der Bonner Spielmacher mit einer Muskelverletzung aus. Ob er am Abend zum Einsatz kommt, ist unklar. Im ersten Duell in Bamberg hatte Mayo mit 25 Punkten und 9 Assists maßgeblichen Anteil am Bonner Erfolg.