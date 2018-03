Wo die Duschen höher hängen

BONN. Die GA-Kinderreporter Adam und Oswin befragen bei der BasketsKids-Führung durch den Telekom Dome Martin Breunig. Anschließend dürfen sie die Basketballprofis beim Training beobachten.

Oswins Arm ist etwa einen halben Meter zu kurz, als er ihn mitsamt GA-Mikrofon Baskets-Profi Martin Breunig unter das Kinn hält. Auch seine Frage, was denn nun Martins Lieblingsspeise sei, kommt noch ein wenig schüchtern über die Lippen. Doch der Neunjährige und sein heutiger „Kollege“ Adam (7) machen ihre Sache als Nachwuchsjournalisten schon ziemlich professionell. Adam und Oswin versuchen sich bei den Telekom Baskets Bonn als Kinderreporter. Sie sind zu Besuch beim KidsClub. Der GA macht sie zu Kinderreportern.

Gut anderthalb Stunden zuvor stehen die beiden noch etwas aufgeregt vor dem Telekom Dome. Adam wischt sich noch eine Haarsträhne aus dem Gesicht, Oswin probt noch einmal die Anmoderation. Im Dome hat der Baskets KidsClub zu einer Hallenführung mit anschließendem Trainingsbesuch geladen. Rund 30 Kinder sind dem Aufruf gefolgt. Adam und Oswin gehören dem KidsClub noch nicht an. Bis heute. Denn der Lohn für die „harte Arbeit“ ist unter anderem eine einjährige Mitgliedschaft im KidsClub.

Die Nachwuchs-Reporter begleiten den Hallenrundgang. Das ist ihr Job. Dabei erfahren sie, warum mehrere Tausend Liter Wasser in den Katakomben aufbewahrt werden, welche Schuhgröße Julian Gamble hat und wie der Kran, der den Dome vor einigen Jahren aufgestellt hat, diesen wiederum aus dem Innenraum verlassen hat. Für manch ein Kind des KidsClubs ist es nicht die erste Führung, spannend ist sie trotzdem. Der 1. Vorsitzende des Vereins, Hans Günter Roesberg, hat einige Anekdoten parat. Die Baskets gewähren dem KidsClub einen exklusiven Einblick in das Innere ihres Wohnzimmers – der einzigen vereinseigenen Halle in Basketball-Deutschland. „Den KidsClub haben wir vor zwei Jahren ins Leben gerufen“, erklärt Christine Genthe von den Baskets den beiden Nachwuchsjournalisten. „Wir wollen gerade den jungen Fans im Alter bis zu zwölf Jahren die Möglichkeit geben, den Stars ganz nahe zu kommen.“

Nahe kommen Adam und Oswin an diesem Tag Martin Breunig. Der Baskets-Profi stellt sich den Fragen, die sich Adam und Oswin vor dem Termin zurechtgelegt haben. Zumindest teilweise. Manche Fragen sind dann in der Aufregung plötzlich nicht mehr zu finden. Immerhin erfährt Adam, dass die Duschen bei den Baskets ein wenig höher hängen als zu Hause. Dass Martin Breunig am liebsten Gyros isst, konnte Oswin in Erfahrung bringen. Mittlerweile befinden sich die drei im Mittelkreis des Domes – sitzend. So reicht dann auch Oswins Arm mitsamt dem GA-Mikrofon an Breunigs Mund.

Das Video zur Führung hinter den Kulissen und dem Martin-Breunig-Interview der Kinderreporter Adam und Oswin gibt es auf ga-bonn.de/kidsclub