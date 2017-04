Rückspiel des Europe Cup im Telekom Dome

BONN. Am Mittwochabend können die Telekom Baskets Bonn ein sportliches Glanzlicht setzen. Der Einzug in das Finale des Fiba Europe Cup ist zum Greifen nah. Es winkt ein Zuschauerrekord.

Von Bernd Joisten, 04.04.2017

Um 19.30 Uhr gastiert der französische Erstligist Nanterre 92 im Telekom Dome. Die Bonner haben das Hinspiel im Pariser Westen mit 77:76 gewonnen, sodass der Mannschaft von Trainer Pedrag Krunic für ein Weiterkommen ins FInale schon ein Unentschieden reichen würde.

Die Fans der Baskets können außerdem einen neuen Rekord aufstellen. Der aktuelle Zuschauerrekord für den Fiba Europe Cup liegt bei 6000 Fans. Aufgestellt wurde die Bestmarke im Duell am 8. Februar 2017 zwischen Proximus Spirou und Nanterre. Wenn die „Hütte“, sprich der Bonner Telekom Dome voll wird, könnte diese Bestmarke geknackt werden. GA-Leser können noch bis Mittwochmorgen Karten gewinnen.

Für die Franzosen war das 76:77 die erste internationale Heimniederlage im Wettbewerb. In Frankreich spielten die Bonner eine starke Defense und hielten die Distanzschützen von Nanterre im Zaum. Im Rückspiel soll die enge und aufmerksame Bewachung wieder Früchte tragen. Ohnehin sind die Bonner derzeit in der Verteidigung gut drauf. Am Wochenende war in der Bundesliga gegen Frankfurt bereits kämpferische Höchstleistung gefragt. Und die Baskets unterstrichen, dass sie sich durchbeißen können.

Das Erreichen des Finals im europäischen Wettbewerb käme jetzt genau zur richtigen Zeit, zumal die Bonner gegen Nanterre noch eine Rechnung zu begleichen haben. Im Eurocup 2015/16 siegten die Franzosen in beiden Spielen. Auswärts setzte es für Bonn eine 78:101-Niederlage und im Telekom Dome triumphierten die Franzosen mit 95:85.

Diese Saison soll es anders laufen. Pedrag Krunic: „Der Hinspielsieg in Nanterre hat uns gezeigt, dass wir gegen diese starke Mannschaft bestehen können.“ Der Trainer rechnet mit einem ganz engen Kampfspiel und fordert von seiner Mannschaft volle Konzentration. Kein gegnerischer Spieler soll die entscheidende Sekunde Zeit bekommen, um freistehend einen Distanzwurf anzusetzen. Vorne will Krunic schnelles Passspiel und dominante Präsenz unter den Körben sehen.

Da trifft es sich gut, dass Julian Gamble derzeit in Topform ist. In den letzten wettbewerbsübergreifenden zehn Spielen hat er im Schnitt 20,2 Punkte, 7,6 Rebounds und 1,3 Blocks beigesteuert. Er war am Ende auch in Frankfurt Garant für den knappen 74:73-Erfolg. „Uns ist bewusst, dass wir mit dem Spiel in Nanterre erst die Halbzeit dieses Semifinales erreicht haben“, sagt Baskets-Kapitän Josh Mayo. Man gehe mit viel Selbstvertrauen in das Duell, wisse aber, dass man eine Topleistung abrufen müsse. Sollten die Telekom Baskets Bonn das Finale erreichen, würden sie auf eine weitere französische (Elan Chalon ) oder belgische (Telenet Oostende ) Mannschaft treffen. Das Hinspiel gewann der amtierende belgische Meister mit 85:80. Das Rückspiel findet aber bei den Franzosen statt.

Zurück zu den Telekom Baskets: Resttickets für die Begegnung, bei der die Baskets auf einen ausverkauften Telekom Dome hoffen, sind noch an allen Vorverkaufsstellen sowie im Online-Shop erhältlich. Der GA verlost außerdem Karten für das historische Spiel am Mittwochabend.