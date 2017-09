Spielstätte der Telekom Baskets Bonn

BONN. Seitdem der Telekom Dome, in dem die Telekom Baskets Bonn ihre Heimspiele austragen, in Betrieb genommen wurde, hat sich die Basketball-Welt stark verändert. Ein Beitrag von Baskets-Präsident Wolfgang Wiedlich.

Dass eine neue Saison naht, merkt man hinter den Kulissen der Telekom Baskets stets daran, dass Nervosität um sich greift, als würde Bonn seine erste Erstliga-Saison bestreiten. LED-Banden-Bestückung, Parkplatz- und Verkehrslenkung, die Erfüllung des TV-Pflichtenheftes (gibt es wirklich), Lux-Stärken, Kamera-Standorte, dazu jede Saison neue, bußgeldbewehrte Liga-Regelungen. Die Zeiten, dass es 20 Spieler, zwei Körben, einem Ball und zwei Schiedsrichtern sowie einer gut gelaunten Fanschar bedurfte, um ein heiteres Bundesliga-Spiel zu veranstalten, sind lange vorbei. Die Liga hat ihr Produkt immer immer weiter reguliert und poliert. Nicht ohne Erfolg. Inzwischen wird jedes Heimspiel live in HD-Qualität übertragen.

Freilich schießt der Eifer manchmal über das Ziel hinaus, wenn über einheitliche Farben für Unterhosen oder Stützstrümpfe der Spieler diskutiert wird. Die einen nennen es Optimierungsbedarf, die anderen Regelungswut. Nur in einem Punkt kann kein BBL-Club Bonn das Wasser reichen: Kein Match findet so üppig beleuchtet statt wie im Telekom Dome. Mit 2317 Lux (Liga-Durchschnitt 1500 Lux) sind wir, so TV-Messungen, einsame Spitze und auf Euroleague-reif. Sie sehen: Bundesliga-Basketball in Bonn zu erhalten, hängt nicht nur von der Dreierquote ab.

In diesem Sinne haben wir abseits des Spielfeldes unseren Standort weiter stabilisiert. Zehn Jahre nach Fertigstellung der eigenen Halle hat sich unsere Lage wirtschaftlich etwas entspannt, und wir profitieren von den niedrigen Zinsen. Gleichzeitig wurden mehr als die Hälfte des 6,4-Millionen-Kredits bereits getilgt. Hier ist ein Wert entstanden, der dem Club in einer Notlage, wie sie immer einmal entstehen kann, helfen kann. Natürlich gab es bei diesem zehnjährigen "Ritt auf der Rasierklinge" auch bange Monate.

Konstantin Klein stellt die Telekom Baskets Bonn vor Foto: Jörn Wolter Ron Curry (Guard) Auf dem Feld: Ron ist ein sehr athletischer Spieler, ein guter Scorer und ein starker Verteidiger, wenn er heißläuft, kann er ein Spiel entscheiden. Neben dem Feld: Unser Rapper im Team - hat sogar ein eigenes Video. Er redet nicht viel, und wenn, dann nuschelt er.

Foto: Jörn Wolter Jordan Parks (Power Forward) Auf dem Feld: Super athletisch, der Mann für die spektakulären Szenen. Er ist "hyperaktiv", ein ständer Unruheherd für die gegnerische Defense. Neben dem Feld: Ein Mann, der ununterbrochen redet - wie ein Wasserfall. Und alles sind ganz sichere Fakten.

Foto: Jörn Wolter Konstantin Klein (Guard) Auf dem Feld: Niemals aufgeben! Der Deutsche mit dem amerikanischsten Selbstbewusstsein der Liga. Keine Angst, den entscheidenden Dreier zu nehmen, denkt wahrscheinlich nicht mal drüber nach. Neben dem Feld: Tattoofan mit künstlerischem Talent, Kaffeegenießer, geradeaus. (Diverse Quellen, Konstantin Klein wollte nichts über sich selbst sagen.)

Foto: Jörn Wolter Julian Gamble (Center) Auf dem Feld: Julian ist neben Josh eine von zwei zentralen Säulen in unserem Team. Durch einen Gegenspieler alleine ist er nur schwer zu stoppen. Dass er Linkshänder ist, macht es für den Gegner nicht leichter. Neben dem Feld: Ein totaler Familienmensch, netter Typ, der auch zu denen gehört, die ziemlich viel reden.

Foto: Jörn Wolter Julian Jasinski (Power Forward) Auf dem Feld: Spielt sehr körperlich, hart an der Foulgrenze - das gefällt mir. Neben dem Feld: Ich weiß nicht, wie er das macht, aber er verbreitet einfach immer gute Laune.

Foto: Jörn Wolter TJ DiLeo (Guard) Auf dem Feld: Mit TJ spielt jeder gern zusammen. Ein sehr smarter Spieler, hat immer das Auge für den Mitspieler. Ganz uneigennützig ... Neben dem Feld: ... und das ist er auch neben dem Feld. Ein eher ruhiger Typ. Aber ich glaube hier gilt "Stille Wasser sind tief" ...

Foto: Jörn Wolter Martin Breunig (Center) Auf dem Feld: Sehr mobil für einen Big Man, schnell, athletisch. Ich bin sicher, dass er in dieser Saison viele überraschen wird. Neben dem Feld: Playstation all time.

Foto: Jörn Wolter Yorman Polas Bartolo (Forward) Auf dem Feld: Yorman gehört zu den besten Verteidigern, die ich live erlebt habe. Ich sage mal: Top 3. Neben dem Feld: Kubanische Lebensfreude.

Foto: Jörn Wolter Josh Mayo (Guard) Auf dem Feld: Josh gehört ohne Frage zu den besten Spielmachern der Liga. Er ist unser Leader und Kapitän. Er füllt die Rolle aus, indem er mit gutem Beispiel voran geht - ohne viel zu sagen. Neben dem Feld: Seine Familie gibt ihm Energie. Er ist ein echter Vollprofi. Er kann die Bibel zitieren und steckt jeden mit seinem Eddie-Murphy-Lächeln an.

Foto: Jörn Wolter Viktor Frankl-Maus (Guard) Auf dem Feld: Vollgas. immer. Egal ob Spiel oder Training. Neben dem Feld: Findet auf Busfahrten immer Zeit für ein Nickerchen.

Foto: Jörn Wolter Alexander Möller (Center) Auf dem Feld: Noch einen Tick zu zurückhaltend, kommt aber langsam aus sich raus. Einer der wenigen Großen, die wirklich noch mit dem Rücken zum Korb spielen. Neben dem Feld: Mit gutem Musikgeschmack ausgestattet, gibt auf Auswärtsfahrten den DJ.

Foto: Jörn Wolter Yannick Kneesch (Forward) Auf dem Feld: Hat im Sommer körperlich ungemein zugelegt und an seinem Wurf gearbeitet. Neben dem Feld: Ruhiger, sehr umgänglicher Typ. Mit trockenem Humor ausgestattet.

Foto: Jörn Wolter Malcom Hill (Forward) Auf dem Feld: Ein sehr junger Allrounder, der sich nach dem kurzen Stop auf den Philippinen sicher erst an die Gangart in der BBL gewöhnen muss. Neben dem Feld: Er ist ja gerade erst angekommen, aber ich denke, es ist ein sehr ruhiger Vertreter mit einem hellen Kopf.

Foto: Jörn Wolter Nemanja Djurisic (Power Forward) Auf dem Feld: Ein sehr starker großer Spieler, den räumt man nicht einfach so unter dem Korb weg. Gute Basketball-Ausbildung südosteuropäischer Schule. Neben dem Feld: Mit reichlich Ballgefühl ausgestattet. Wollte Fußballer werden, musste wegen seiner Größe immer ins Tor, verlor die Lust und wechselte zum Basketball.

Foto: Jörn Wolter Predrag Krunic (Headcoach) Auf dem Feld: Immer Vollgas, er lebt das Engagement vor, das er von uns sehen will. Neben dem Feld: Ruhig, nett, höflich, interessiert, steht immer hinter seinem Team.

Foto: Jörn Wolter Chris O'Shea (Assistant-Coach) Auf dem Feld: Ein ruhiger Beobachter, der perfekte Ausgleich zum Coach. Ich habe noch nie gehört, dass er laut wird. Ganz stark im Scouting des Gegners. Neben dem Feld: Auch nicht lauter als während des Spiels. Ein netter Typ, der auch witzig ist und mit amerikanisch-österreichischem Akzent deutsch spricht.

Eine gute Investition

Gleichzeitig die Verpflichtungen einer Großimmobilie zu erfüllen, die Nachwuchsarbeit zu verbessern und stets ein sportlich konkurrenzfähiges BBL-Team zu formieren: Diese Herausforderung ist unser Alleinstellungsmerkmal in der Liga. Das war auch unser bisher größtes Abenteuer. Insofern bedanke ich mich bei allen, die uns auf diesem Trip unterstützt haben: Dass ein Club seine eigene 6000er-Halle samt Ausbildungszentrum baut, war damals Neuland in Basketball-Deutschland.

Insbesondere danke ich dem Namensgeber der Halle, der Deutschen Telekom AG, aber auch der Stadt Bonn, die uns seinerzeit einen einmaligen Drei-Millionen-Zuschuss gewährte, der auch ein Vertrauensvorschuss war. Ich denke, wir haben ihn gerechtfertigt: Es gab keine Baukostenerhöhung, und der Business-Plan war kein Traumschloss. Es war rückblickend seitens der Stadt auch eine gute Investition: Mit dem Kauferlös aus dem Grundstück, unseren Baugebühren sowie den jährlichen Abgaben und Steuern dürfte sich der einstige Zuschussgeber unterm Strich bald im Plus bewegen.

Seit der Inbetriebnahme des Telekom Dome im Juni 2008 hat sich in der Basketball-Welt viel verändert. Das immer engmaschigere Regularien-Netz dient einerseits der Verbesserung des BBL-Liga-Gesamtprodukts, andererseits hat es die Selbstbestimmtheit der Clubs in Korsetts gezwängt. Ticketerlöse sind weiter ein großer Erlöspfeiler. Er gerät ins Schwanken, wenn Dritte vorschreiben, an welchem Tag zu welcher (fanunfreundlichen) Uhrzeit vor Ort ein Match beginnt.

Der Trend, dass jene 18 BBL-Standorte, die letztlich indirekt auch alle Fortschrittsprojekte von Nationalteam bis Jugendarbeit finanzieren, zunehmend zu Vorschriften-Empfängern schrumpfen, birgt Konfliktpotenzial. Das gilt insbesondere für den offenbar zeitlich unbefristeten Egomanen-Kampf zwischen FIBA und Euroleague (siehe Artikel unten). Es scheint, als bewege man sich dort in einer ideologischen Blase, in der Clubs und Fans außen vor sind. Dabei ist ohne sie alles nichts.