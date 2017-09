Trainer der Telekom Baskets Bonn

Inhaltsverzeichnis 1. Das sagt Predrag Krunic vor der neuen Saison Seite 2 Seite 3 4.

BONN. Vor dem Start der neuen Saison spricht Baskets-Headcoach Predrag Krunic im Interview über sein neues Team, den atypischen Saisonstart und die Zusammenführung seiner Familie.

Wer Predrag Krunic nur aus der Halle kennt, kann sich vermutlich nicht vorstellen, wie entspannt der Mann mit einer Tasse Kaffee dasitzen kann. Er rührt und blickt in den sich drehenden Kaffestrudel, dann schaut er auf und lächelt verschmitzt. Bereit für ein Gespräch mit Tanja Schneider und Gerhard Mertens über seine Neuzugänge, den Kaltstart in der Champions-League-Qualifikation und väterlichen Taxidienst bei Nacht.

Mit Malcolm Hill haben Sie Ihr letztes Puzzlestück bekommen. Und Sie haben lange gepuzzelt.

Predrag Krunic: Das war ein langer Sommer. Wir sind sehr vorsichtig dabei gewesen, gute Spieler zu finden, die zu uns passen – zu unserem Etat und zu unserer Philosophie. Das war harte Arbeit, die im Mai damit begonnen hat, die Profis aus der vergangenen Saison weiterzuverpflichten. Wir haben uns bewusst Zeit gelassen – und mit Hill, glaube ich, haben wir das Team gut komplettiert.

Konstantin Klein stellt die Telekom Baskets Bonn vor Foto: Jörn Wolter Ron Curry (Guard) Auf dem Feld: Ron ist ein sehr athletischer Spieler, ein guter Scorer und ein starker Verteidiger, wenn er heißläuft, kann er ein Spiel entscheiden. Neben dem Feld: Unser Rapper im Team - hat sogar ein eigenes Video. Er redet nicht viel, und wenn, dann nuschelt er.

Foto: Jörn Wolter Jordan Parks (Power Forward) Auf dem Feld: Super athletisch, der Mann für die spektakulären Szenen. Er ist "hyperaktiv", ein ständer Unruheherd für die gegnerische Defense. Neben dem Feld: Ein Mann, der ununterbrochen redet - wie ein Wasserfall. Und alles sind ganz sichere Fakten.

Foto: Jörn Wolter Konstantin Klein (Guard) Auf dem Feld: Niemals aufgeben! Der Deutsche mit dem amerikanischsten Selbstbewusstsein der Liga. Keine Angst, den entscheidenden Dreier zu nehmen, denkt wahrscheinlich nicht mal drüber nach. Neben dem Feld: Tattoofan mit künstlerischem Talent, Kaffeegenießer, geradeaus. (Diverse Quellen, Konstantin Klein wollte nichts über sich selbst sagen.)

Foto: Jörn Wolter Julian Gamble (Center) Auf dem Feld: Julian ist neben Josh eine von zwei zentralen Säulen in unserem Team. Durch einen Gegenspieler alleine ist er nur schwer zu stoppen. Dass er Linkshänder ist, macht es für den Gegner nicht leichter. Neben dem Feld: Ein totaler Familienmensch, netter Typ, der auch zu denen gehört, die ziemlich viel reden.

Foto: Jörn Wolter Julian Jasinski (Power Forward) Auf dem Feld: Spielt sehr körperlich, hart an der Foulgrenze - das gefällt mir. Neben dem Feld: Ich weiß nicht, wie er das macht, aber er verbreitet einfach immer gute Laune.

Foto: Jörn Wolter TJ DiLeo (Guard) Auf dem Feld: Mit TJ spielt jeder gern zusammen. Ein sehr smarter Spieler, hat immer das Auge für den Mitspieler. Ganz uneigennützig ... Neben dem Feld: ... und das ist er auch neben dem Feld. Ein eher ruhiger Typ. Aber ich glaube hier gilt "Stille Wasser sind tief" ...

Foto: Jörn Wolter Martin Breunig (Center) Auf dem Feld: Sehr mobil für einen Big Man, schnell, athletisch. Ich bin sicher, dass er in dieser Saison viele überraschen wird. Neben dem Feld: Playstation all time.

Foto: Jörn Wolter Yorman Polas Bartolo (Forward) Auf dem Feld: Yorman gehört zu den besten Verteidigern, die ich live erlebt habe. Ich sage mal: Top 3. Neben dem Feld: Kubanische Lebensfreude.

Foto: Jörn Wolter Josh Mayo (Guard) Auf dem Feld: Josh gehört ohne Frage zu den besten Spielmachern der Liga. Er ist unser Leader und Kapitän. Er füllt die Rolle aus, indem er mit gutem Beispiel voran geht - ohne viel zu sagen. Neben dem Feld: Seine Familie gibt ihm Energie. Er ist ein echter Vollprofi. Er kann die Bibel zitieren und steckt jeden mit seinem Eddie-Murphy-Lächeln an.

Foto: Jörn Wolter Viktor Frankl-Maus (Guard) Auf dem Feld: Vollgas. immer. Egal ob Spiel oder Training. Neben dem Feld: Findet auf Busfahrten immer Zeit für ein Nickerchen.

Foto: Jörn Wolter Alexander Möller (Center) Auf dem Feld: Noch einen Tick zu zurückhaltend, kommt aber langsam aus sich raus. Einer der wenigen Großen, die wirklich noch mit dem Rücken zum Korb spielen. Neben dem Feld: Mit gutem Musikgeschmack ausgestattet, gibt auf Auswärtsfahrten den DJ.

Foto: Jörn Wolter Yannick Kneesch (Forward) Auf dem Feld: Hat im Sommer körperlich ungemein zugelegt und an seinem Wurf gearbeitet. Neben dem Feld: Ruhiger, sehr umgänglicher Typ. Mit trockenem Humor ausgestattet.

Foto: Jörn Wolter Malcom Hill (Forward) Auf dem Feld: Ein sehr junger Allrounder, der sich nach dem kurzen Stop auf den Philippinen sicher erst an die Gangart in der BBL gewöhnen muss. Neben dem Feld: Er ist ja gerade erst angekommen, aber ich denke, es ist ein sehr ruhiger Vertreter mit einem hellen Kopf.

Foto: Jörn Wolter Nemanja Djurisic (Power Forward) Auf dem Feld: Ein sehr starker großer Spieler, den räumt man nicht einfach so unter dem Korb weg. Gute Basketball-Ausbildung südosteuropäischer Schule. Neben dem Feld: Mit reichlich Ballgefühl ausgestattet. Wollte Fußballer werden, musste wegen seiner Größe immer ins Tor, verlor die Lust und wechselte zum Basketball.

Foto: Jörn Wolter Predrag Krunic (Headcoach) Auf dem Feld: Immer Vollgas, er lebt das Engagement vor, das er von uns sehen will. Neben dem Feld: Ruhig, nett, höflich, interessiert, steht immer hinter seinem Team.

Foto: Jörn Wolter Chris O'Shea (Assistant-Coach) Auf dem Feld: Ein ruhiger Beobachter, der perfekte Ausgleich zum Coach. Ich habe noch nie gehört, dass er laut wird. Ganz stark im Scouting des Gegners. Neben dem Feld: Auch nicht lauter als während des Spiels. Ein netter Typ, der auch witzig ist und mit amerikanisch-österreichischem Akzent deutsch spricht.

Darunter hat auch die Vorbereitung gelitten...

Krunic: Durchaus. Wir haben phasenweise nur mit zwei oder drei Ausländern gespielt. Nach und nach sind dann die anderen dazugekommen. Das haben wir aber in Kauf genommen, weil wir sicher sein wollten, die richtigen Spieler zu finden. So hat sich das Bild des Teams zwar erst nach und nach ergeben, aber mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden.

Ist denn die Marktsituation derzeit schwierig?

Krunic: Diesen Sommer gab es Veränderungen in der nordamerikanischen Profiliga. Dort ist es jetzt erlaubt, zwei Spieler mehr in den Kader aufzunehmen. Außerdem wurden die Doppelverträge eingeführt, die es den Spielern ermöglichen, sowohl in der NBA als auch in der Entwicklungsliga der NBA zu spielen, wo man zudem mehr Geld verdienen kann als früher. Das Angebot an US-Amerikanern war deshalb in Europa deutlich kleiner.

Wie ist Malcolm Hill denn?

Krunic: Er ist ein sehr junger Spieler, der von einem sehr renommierten College in Illinois kommt. Dort hat er auf der Position drei gespielt. Er ist ein guter Schütze und ein guter Verteidiger, nicht zuletzt weil er ein sehr kräftiger Spieler ist. Aber er hat so gut wie keine professionelle Erfahrung. Wir wollen ihn nicht unter Druck setzen, sondern ihn behutsam aufbauen. Gut ist, dass er in einer guten körperlichen Verfassung zu uns kommt, weil er gerade zwei Monate auf den Philippinen gespielt hat.

Wie zufrieden sind Sie mit dem Verlauf der Vorbereitung?

Krunic: Angesichts der schwierigen Umstände bin ich sehr zufrieden. Man darf nicht vergessen, dass Nemanja Djurisic noch lange mit dem Nationalteam bei der EM war und Ron Curry mit einer Verletzung drei Wochen ausfiel. Da war es dann auch nicht so einfach, das Training zu organisieren. Doch wir haben dabei von der Zusammenarbeit mit Rhöndorf profitiert, die uns sehr geholfen hat. Es waren in der Regel zwölf Spieler beim Training. Wir haben hart gearbeitet, das gilt auch für die Trainer und die medizinische Abteilung.

Der Start ist anders als in den Vorjahren, denn die Baskets beginnen gleich mit der Champions-League-Qualifikation...

Krunic: Mir kam es deshalb besonders darauf an, uns für diesen atypischen Saisonstart zu wappnen. In den Vorbereitungsspielen und auch im Training habe ich von den Spielern noch mehr Intensität als sonst gefordert, damit wir in einen guten Rhythmus kommen. Es geht gleich um alles oder nichts, und zwischen Hin- und Rückspiel gibt es nur zwei Tage Pause. In den vergangenen zwei Wochen haben wir mit fast allen Spielern an Bord große Fortschritte gemacht.

Sie haben Ron Curry und Nemanja Djurisic erwähnt. Als sie dann spielten, waren sie gleich präsent und hatten richtig gute Statistiken aufzuweisen.

Krunic: Ich bin sehr zufrieden mit Ron, der hart an sich gearbeitet hat, auch während seiner Verletzung im Rahmen der Möglichkeiten. Für Nemanja war es nicht so einfach – wie für das Team –, denn wir mussten ihm viele Minuten geben, damit er sich schnell integriert. Er musste die Systeme kennenlernen und auch seine Mitspieler.