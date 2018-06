Neuer Center

Bonn. Die Telekom Baskets Bonn haben einen neuen Center verpflichtet. Der US-Amerikaner Charles Jackson wechselt aus der türkischen Liga an den Rhein.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.06.2018

Der Kader der Telekom Baskets Bonn nimmt weiter Konturen an. Der Verein gab am Nachmittag die Verpflichtung des US-Amerikaners Charles Jackson bekannt. "Jackson bringt viel Energie und Intensität mit, ist ein starker Rebounder und hat in den letzten beiden Jahren sehr gut in der Türkei gespielt", so Baskets-Coach Predrag Krunic. "Er ist für seine Größe sehr mobil und wird gut in unser System passen.“

Der 25-Jährige wechselt aus der zweiten türkischen Liga an den Rhein. Der 2,08 Meter große Center erzielte bei Bandirma Kirmizi in durchschnittlich 25 Minuten Spielzeit knapp 14 Punkte und sicherte sich 8,4 Rebounds. „Mit Charles kommt ein Spieler zu uns, der darauf brennt, seine Qualitäten in einer stärkeren Liga zu beweisen“, sagt Sportmanager Michael Wichterich. „Unser Eindruck ist, dass er dafür im Training und Spiel Vollgas geben wird.“

Kader Saison 2018/2019: Josh Mayo, TJ DiLeo, Martin Breunig, Yorman Polas Bartolo, Jarelle Reischel, Alex Möller, David Falkenstein, Julian Jasinski, Charles Jackson