Playoff-Spiel gegen Bamberg

BAMBERG/BONN. In der Viertelfinalserie wollen die Telekom Baskets am Dienstag gegen Bamberg das fünfte Spiel erzwingen. Von den ersten drei Partien haben die Bonner zwei verloren.

Von Gerhard Mertens, 16.05.2017

„Die Serie ist noch nicht zu Ende. Wir wollen noch mal nach Bamberg.“ Kämpferisch, fast schon trotzig sprach Florian Koch das aus, was wohl alle seine Mitspieler bei den Telekom Baskets Bonn dachten. Wer am Sonntag in die Gesichter der frisch geduschten Profis blickte, die sich nach der 63:76-Schlacht hinter der Brose Arena am Bonner Mannschaftsbus reisefertig machten, der konnte da lesen: Wir haben verloren, aber wir sind noch nicht geschlagen.

Die Bonner liegen im Playoff-Viertelfinale der Basketball-Bundesliga mit 1:2 zurück und wollen mit einem Sieg im Heimspiel am Dienstag (20.30 Uhr) das entscheidende fünfte Spiel erzwingen. Das würde am Donnerstag wieder in Bamberg stattfinden. Bei einer Niederlage geht es für Trainer Predrag Krunic und seine Schützlinge in den Urlaub.

Kann Mayo spielen?

„Wir denken überhaupt nicht darüber nach, dass es am Dienstag vorbei sein könnte. Jetzt heißt es: Den Kopf frei und für die nächste Aufgabe bereitmachen“, sagte TJ DiLeo, der ein Riesenspiel abgeliefert hatte. „Am Ende haben uns die Kräfte ein wenig verlassen. Aber wir müssen auch anerkennen, dass Bamberg noch einmal einen Gang höher geschaltet und ein paar richtig schwierige Würfe verwandelt hat“, blickte der 26-Jährige zurück auf die von Bambergs Trainer Andrea Trinchieri als „Schlacht“ bezeichnete Partie. „35 Minuten“, so DiLeo, „haben wir Bamberg alles abverlangt. Jetzt brauchen wir noch einmal 40 Minuten, um ein fünftes Spiel möglich zu machen. Und das ist unser Ziel.“

Die Chancen würden deutlich steigen, wäre Josh Mayo wieder dabei. Der korbgefährliche Spielmacher, Dreh- und Angelpunkt der Baskets, fehlte im dritten Spiel wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel. Als Zuschauer war er mächtig beeindruckt vom beherzten Auftritt seiner Teamkollegen. „Wir haben unglaublich hart gekämpft“, erklärte er. Er werde sich weiter intensiv behandeln lassen, um vielleicht doch spielen zu können. Mayo: „Hoffentlich bin ich dabei, aber ich kann nichts versprechen.“

Coach Krunic zeigte wenig Hoffnung, seinen Kapitän wieder an Bord zu haben. Das wird er wohl auch aus taktischen Gründen gesagt haben, um den Gegner in möglichst großer Unsicherheit zu lassen, ob sie mit dem Mann, der beim sensationellen Sieg der Bonner im erste Spiel 25 Punkte erzielte und neun Korbvorlagen gab, rechnen müssen.

Halbzeitshow des Zirkus Roncalli

Werden die Kräfte bei den Baskets in einem weiteren intensiven Spiel bis zum Schluss reichen? Auch Krunic stellt sich diese Frage, der am Sonntag selbst körperlich geschafft aussah. Er hatte sich vor der Pressekonferenz ein wenig abseits gestellt, um sich zu sammeln. Angesprochen auf den Kräfteverlust bei seiner Mannschaft kam eine Gegenfrage: „Wie haben Sie die Schiedsrichter gesehen?“ So kann man zwischen den Zeilen auch seine Unzufriedenheit mit den Unparteiischen ausdrücken. In der Pressekonferenz sprach der Bonner Coach dann von „unglücklichen Situationen“, die zur Niederlage beigetragen hätten.

„Wichtig wird sein, noch einmal die nötige Kraft zu finden“, blickte er voraus. Ein Manko aus Spiel drei muss sein Team dann abstellen: Nach zweiten oder dritten Bällen kamen die Bamberger auf 20 Punkte, die Bonner nur auf drei. Bei einem ähnlichen Missverhältnis wird es für die Baskets schwierig werden, ein entscheidendes Spiel in Bamberg zu erzwingen.

Basketball-Zirkus wird es am Dienstag in doppelter Hinsicht geben. Neben den beiden Mannschaften wird in der Halbzeitpause der Zirkus Roncalli das orangene Leder in Szene setzen.