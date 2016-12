Bonner Baskets schlagen Gießen 90:68

1. Ulm 13 1165:1004 26:0

2. Bamberg 14 1181:911 26:2

3. FC Bayern 13 1120:944 22:4

4. Bayreuth 13 1095:956 22:4

5. TB Bonn 13 1057:1065 16:10

6. Oldenburg 15 1230:1178 16:14

7. Ludwigsburg 13 983:1002 14:12

8. Gießen 46ers 13 1012:973 14:12

Die Pokalendrunde findet am 18./19. Februar in Berlin statt. Damit ist der aktuelle Pokalsieger Alba Berlin als Ausrichter automatisch für das Vierer-Bestentreffen qualifiziert. Die restlichen drei Teilnehmer werden Mitte Januar in einer Qualifikationsrunde ermittelt. Ausschlaggebend für die Teilnahme an den K.o.-Spielen ist die Platzierung nach Abschluss der Hinrunde. Aus der "Pokaltabelle" werden die Berliner und die Spiele mit AlbaBeteiligung herausgerechnet. Die besten sechs der Pokaltabelle spielen in einer ausgelosten Qualifikationsrunde um die drei übrigen Tickets fürs Top Four.