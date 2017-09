Bonn und die Baskets

BONN. Gemeinsam mit dem gesamten Team der Telekom Baskets Bonn sowie der freundlichen Unterstützung des Beethoven-Orchesters Bonn produziert der General-Anzeiger den Trailer zur Saison 20178/18. Erhalten Sie hier einen ersten Einblick!

Gemütlich treibt der orangefarbene Ball auf dem Rhein Richtung Köln. Ein Ball? Nein. TJ DiLeo hat gleich mehrere von der Kennedybrücke ins kalte Wasser geschmissen. Zeitgleich ringt Martin Breunig im Museum Koenig mit einem Löwen. Das Blick-Duell geht klar an den neuen Flügelspieler der Baskets.

Nur wenige Kilometer entfernt krallt sich Konstantin Klein an die Mittelstrebe einer Riesenradgondel. Die Höhenangst ist dem Point Guard deutlich anzusehen. Und dennoch hat er sich auf Pützchens Markt auf das Riesenrad getraut. „Warum?“, fragt er lachend, aber mit besorgtem Blick in die Kamera. Dieselbe Frage werden sich zahlreiche Passanten gestellt haben, die in den vergangenen Wochen an verschiedenen Stellen in Bonn Sportler in Magenta gesichtet haben.

Konstantin Klein stellt die Telekom Baskets Bonn vor Foto: Jörn Wolter Ron Curry (Guard) Auf dem Feld: Ron ist ein sehr athletischer Spieler, ein guter Scorer und ein starker Verteidiger, wenn er heißläuft, kann er ein Spiel entscheiden. Neben dem Feld: Unser Rapper im Team - hat sogar ein eigenes Video. Er redet nicht viel, und wenn, dann nuschelt er.

Foto: Jörn Wolter Jordan Parks (Power Forward) Auf dem Feld: Super athletisch, der Mann für die spektakulären Szenen. Er ist "hyperaktiv", ein ständer Unruheherd für die gegnerische Defense. Neben dem Feld: Ein Mann, der ununterbrochen redet - wie ein Wasserfall. Und alles sind ganz sichere Fakten.

Foto: Jörn Wolter Konstantin Klein (Guard) Auf dem Feld: Niemals aufgeben! Der Deutsche mit dem amerikanischsten Selbstbewusstsein der Liga. Keine Angst, den entscheidenden Dreier zu nehmen, denkt wahrscheinlich nicht mal drüber nach. Neben dem Feld: Tattoofan mit künstlerischem Talent, Kaffeegenießer, geradeaus. (Diverse Quellen, Konstantin Klein wollte nichts über sich selbst sagen.)

Foto: Jörn Wolter Julian Gamble (Center) Auf dem Feld: Julian ist neben Josh eine von zwei zentralen Säulen in unserem Team. Durch einen Gegenspieler alleine ist er nur schwer zu stoppen. Dass er Linkshänder ist, macht es für den Gegner nicht leichter. Neben dem Feld: Ein totaler Familienmensch, netter Typ, der auch zu denen gehört, die ziemlich viel reden.

Foto: Jörn Wolter Julian Jasinski (Power Forward) Auf dem Feld: Spielt sehr körperlich, hart an der Foulgrenze - das gefällt mir. Neben dem Feld: Ich weiß nicht, wie er das macht, aber er verbreitet einfach immer gute Laune.

Foto: Jörn Wolter TJ DiLeo (Guard) Auf dem Feld: Mit TJ spielt jeder gern zusammen. Ein sehr smarter Spieler, hat immer das Auge für den Mitspieler. Ganz uneigennützig ... Neben dem Feld: ... und das ist er auch neben dem Feld. Ein eher ruhiger Typ. Aber ich glaube hier gilt "Stille Wasser sind tief" ...

Foto: Jörn Wolter Martin Breunig (Center) Auf dem Feld: Sehr mobil für einen Big Man, schnell, athletisch. Ich bin sicher, dass er in dieser Saison viele überraschen wird. Neben dem Feld: Playstation all time.

Foto: Jörn Wolter Yorman Polas Bartolo (Forward) Auf dem Feld: Yorman gehört zu den besten Verteidigern, die ich live erlebt habe. Ich sage mal: Top 3. Neben dem Feld: Kubanische Lebensfreude.

Foto: Jörn Wolter Josh Mayo (Guard) Auf dem Feld: Josh gehört ohne Frage zu den besten Spielmachern der Liga. Er ist unser Leader und Kapitän. Er füllt die Rolle aus, indem er mit gutem Beispiel voran geht - ohne viel zu sagen. Neben dem Feld: Seine Familie gibt ihm Energie. Er ist ein echter Vollprofi. Er kann die Bibel zitieren und steckt jeden mit seinem Eddie-Murphy-Lächeln an.

Foto: Jörn Wolter Viktor Frankl-Maus (Guard) Auf dem Feld: Vollgas. immer. Egal ob Spiel oder Training. Neben dem Feld: Findet auf Busfahrten immer Zeit für ein Nickerchen.

Foto: Jörn Wolter Alexander Möller (Center) Auf dem Feld: Noch einen Tick zu zurückhaltend, kommt aber langsam aus sich raus. Einer der wenigen Großen, die wirklich noch mit dem Rücken zum Korb spielen. Neben dem Feld: Mit gutem Musikgeschmack ausgestattet, gibt auf Auswärtsfahrten den DJ.

Foto: Jörn Wolter Yannick Kneesch (Forward) Auf dem Feld: Hat im Sommer körperlich ungemein zugelegt und an seinem Wurf gearbeitet. Neben dem Feld: Ruhiger, sehr umgänglicher Typ. Mit trockenem Humor ausgestattet.

Foto: Jörn Wolter Malcom Hill (Forward) Auf dem Feld: Ein sehr junger Allrounder, der sich nach dem kurzen Stop auf den Philippinen sicher erst an die Gangart in der BBL gewöhnen muss. Neben dem Feld: Er ist ja gerade erst angekommen, aber ich denke, es ist ein sehr ruhiger Vertreter mit einem hellen Kopf.

Foto: Jörn Wolter Nemanja Djurisic (Power Forward) Auf dem Feld: Ein sehr starker großer Spieler, den räumt man nicht einfach so unter dem Korb weg. Gute Basketball-Ausbildung südosteuropäischer Schule. Neben dem Feld: Mit reichlich Ballgefühl ausgestattet. Wollte Fußballer werden, musste wegen seiner Größe immer ins Tor, verlor die Lust und wechselte zum Basketball.

Foto: Jörn Wolter Predrag Krunic (Headcoach) Auf dem Feld: Immer Vollgas, er lebt das Engagement vor, das er von uns sehen will. Neben dem Feld: Ruhig, nett, höflich, interessiert, steht immer hinter seinem Team.

Foto: Jörn Wolter Chris O'Shea (Assistant-Coach) Auf dem Feld: Ein ruhiger Beobachter, der perfekte Ausgleich zum Coach. Ich habe noch nie gehört, dass er laut wird. Ganz stark im Scouting des Gegners. Neben dem Feld: Auch nicht lauter als während des Spiels. Ein netter Typ, der auch witzig ist und mit amerikanisch-österreichischem Akzent deutsch spricht.

Ob Yorman Polas Bartolo auf dem Münsterplatz, Julian Gamble und Josh Mayo inmitten des Beethoven-Orchesters oder Jordan Parks in der Südstadt – überall waren die Spieler der Baskets unterwegs. Auch das Trainerteam sowie der medizinische Stab ließen es sich nicht nehmen, ihr schauspielerisches Talent unter Beweis zu stellen.

Erstmals produziert der General-Anzeiger Bonn gemeinsam mit dem gesamten Team des Bundesligisten sowie der freundlichen Unterstützung des Beethoven-Orchesters Bonn den Einlauffilm der Baskets, der in der kommenden Spielzeit vor den Heimspielen gezeigt wird. Getreu dem Motto „It's an honor to be a Bonner!“ ist die ehemalige Bundeshauptstadt der Schauplatz für die kurzen Szenen. Mit dem rund 30-sekündigen Video werden die Zuschauer auf das Spiel eingestimmt. Eine längere Version des Films wird zudem bei den Baskets, aber auch auf der GA-Homepage zu sehen sein.

Die Bälle im Rhein konnten übrigens alle gerettet werden, bevor sie die Stadtgrenze verließen. Die Wasserschutzpolizei fischte jeden Einzelnen aus dem Wasser. Mit im Boot: Natürlich ein Baskets-Profi. Julian Jasinki fing die 17-Meter-Brücken-Pässe von DiLeo nach kurzem Training.

