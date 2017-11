Blamage in Jena

Jena. Eine katastrophale zweite Halbzeit hat die Telekom Baskets um den Sieg bei Science City Jena gebracht. Nach einer starken ersten Halbzeit und einer 18-Punkte-Pausenführung folgte nach dem Seitenwechsel der totale Einbruch.

Die Bonner machten nur noch 26 Punkte und unterlagen letztlich vollkommen verdient mit 69:73 (20:15, 23:10, 9:21, 17:27). "Das darf nicht passieren. Das einig gute ist, dass es früh in der Saison passiert und wir daraus lernen können", sagte der sichtlich bediente Konstantin Klein während die Jenaer ihre gelungenen Aufholjagd feierten. "Wir haben nicht mehr unser Spiel gespielt und versucht, hier mitzuspielen."

Dabei hatten die Baskets gut angefangen - als sie sich noch an ihren Plan hielten. Nach einer Schweigeminute für den am Dienstag verstorbenen Phoenix-Hagen-Trainer Matthias Grothe starteten die Baskets wie von Krunic gefordert sehr konzentriert in die Partie. Der Ball lief gut, die Dreier fielen, nur ein paar Absprachefehler in der Bonner Defense hielten die Thüringer, die deutlich schlechter trafen als die Baskets, auf Tuchfühlung.

Krunic wechselte wie schon zuletzt in Thessaloniki früh durch und so war es seine zweite Fünf, die den Jenaern auf dem Scoreboard enteilte. Zum Ende des ersten Viertels hatten Ron Curry und Malcolm Hill jeweils per Dreier zur Bonner 20:15-Führung getroffen, die sie dann im zweiten Durchgang mit teilweise sehenswerten Aktionen ausbauten.

Die Trefferquote der Hausherren blieb sich treu, was den Baskets in die Karten spielte. Auch die beiden von Jena-Coach Björn Harmsen genommenen Auszeiten, hielten die Männer in Magenta nicht auf und zur Krönung einer dominanten Vorstellung klaute Julian Gamble mit knapp drei Sekunden auf der Uhr den Jenaer Einwurf und vollendete aus der Halbdistanz zum 43:25-Pausenführung.

Doch was danach kam, dürfte Predrag Krunic und seinem Team noch eine schlaflose Nacht bereitet haben. Ob Harmsen seinem Team in der Halbzeit die Pressemitteilung der Baskets unter die Nase gehalten hatte, in der die vier erfahrenen Jenaer als Alt-Herren-Quartett bezeichnet worden waren? Jedenfalls überranten die Hausherren die sich offenbar zu sicher fühlenden Baskets förmlich. ES dauerte vier Minuten, das war der Vorsprung halbiert (49:38), irgendwann überkreuzten sich die Trefferquoten, die der Jenaer sauste grußlus an der Bonner vorbei. Zum Viertelende hieße es 46:52, "nur noch sechs Punkte", der Hallensprecher schrie es in die längst auf Betriebstemperatur gebrachte Halle.

Die Baskets waren auch im Schlussdurchgang nicht mehr in der Lage die Spannung wiederherzustellen, die mit der Hoffnung auf den Sieg gewachsene Intensität der Jenaer konnten sie kaum noch beantworten. In der 35. Minute war es Ermen Reyes-Napoles, der zum 57:57 ausglich. Noch ein Dreier von Nemanja Djurisic zum Bonner 60:59 (36.), danach verweigerten oder verpassten vollkommen verunsichert wirkende Bonner ihre Würfe aus der Distanz. Erst in der Crunchtime, traf Josh Mayo noch einmal für drei Punkte, doch Jena hatte das Spiel mit deutlicher Überlegenheit unter dem Korb in der Hand, blieb an der Freiwurflinie stabil, und ließ es sich auch nicht mehr nehmen.

Am Dienstag geht es für die Baskets weiter mit der Champions League-Partie gegen Nanterre 92 (20 Uhr, Telekom Dome).

Telekom Baskets: Curry 5/1 Dreier, Klein 8/2, Djurisic 14/2, Gamble 8, DiLeo 2, Breunig 4, Polas Bartolo 8, Mayo 11/3, Hill 9/1.