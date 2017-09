Bonn. Die Telekom Baskets verlieren 81:85 nach Verlängerung beim Vorbereitungsturnier in Belgien gegen den belgischen Erstligisten Okapi Aalstar. Nemanja Djurisic gab dabei sein Debüt im Baskets-Trikot.

Von Gerhard Mertens, 15.09.2017

Mit einem Debütanten und einem Geburtstagskind haben die Telekom Baskets Bonn beim Vorbereitungsturnier in Belgien das erste Spiel verloren. Dem belgischen Erstligisten Okapi Aalstar unterlag der Basketball-Bundesligist nach Verlängerung mit 81:85 (16:19, 22:14, 15:18, 21:23, 7:11).

Baskets-Coach Predrag Krunic konnte erstmals auf Nemanja Djurisic zurückgreifen, der mit der montenegrinischen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft aktiv und dort im Achtelfinale ausgeschieden war. Er war rund 33 Minuten im Einsatz, erzielte 12 Punkte und war mit acht Rebounds in dieser Disziplin bester Bonner.

Krunic kam es darauf an, den Montenegriner möglichst lange auf dem Feld zu haben. „Es war eine knappe, intensive und für uns sehr lehrreiche Begegnung. Nach nur einer Trainingseinheit, in der wir mit Nemanja viele unserer Plays durchgegangen sind, ging es vor allem darum, dass die Spieler auf dem Feld zueinanderfinden“, sagte der Coach. „Im dritten Viertel haben wir es verpasst, unsere Führung auszubauen, wodurch Aalst zurückkommen konnte.“

Der Jubilar war Center Julian Gamble, der 28 Jahre alt wurde, sich aber mit zehn Punkten in 31 Minuten zufriedengeben musste. Gerade über die großen Spieler lief das Spiel der Baskets nicht so gut an diesem Abend. In der Verlängerung fanden dann nur zwei von acht Bonner Würfen aus dem Feld ihr Ziel. Topscorer waren Ron Curry und Konstantin Klein mit jeweils 16 Punkten.

Die weiteren Punkte: Josh Mayo (13), Yorman Polas Bartolo (7), TJ DiLeo (5), Julian Jasinski (2). Nicht eingesetzt wurde Jordan Parks (Kniebeschwerden), der geschont wurde.