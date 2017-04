Liveticker

Braunschweig. Die Telekom Baskets Bonn haben am 31. Spieltag der Basketball-Bundesliga eine bittere Niederlage hinnehmen müssen. Gegen Braunschweig unterlagen die Bonner 84:92.

Von Sebastian Meltz, 17.04.2017

Am viertletzten BBL-Spieltag haben die Telekom Baskets Bonn mit einer 84:92-Niederlage bei den B. Löwen Braunschweig wichtige Punkte liegen lassen. Die Mannschaft von Headcoach Predrag Krunic tat sich von Beginn an schwer und wirkten in vielen Phasen der Begegnung unkonzentriert. Es fehlte vor allem in der Defensive an Intensität.

Für ein Team mit Playoff-Ambitionen präsentierten sich die Bonner insgesamt viel zu harmlos. Platz fünf in der Liga, das erklärte Minimalziel der Baskets, wackelt. Durch die verdiente Niederlage ist der Druck in den kommenden Spielen groß. Nächsten Sonntag spielen die Baskets zu Hause gegen Göttingen. Dann meldet sich ga-bonn.de wieder live aus dem Telekom Dome in Bonn.

