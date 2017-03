Telekom Baskets Bonn im Liveticker

Bonn. Die Baskets können am Mittwochabend erstmals in der Vereinshistorie in ein europäisches Halbfinale einziehen. ga-bonn.de tickert die Partie bei Ironi Nahariya live.

Von Sebastian Meltz, 15.03.2017

Ein Blick auf das Hinspiel macht klar, dass der Gegner auf Augenhöhe mit den Telekom Baskets Bonn spielen kann. Nach dem katastrophalen 5:29 zum Ende des ersten Viertels, war der israelische Club von Ironi Nahariya gleichwertig. Am Ende gab es für die Baskets einen 89:68-Sieg.

Einen ähnlichen Rückstand wollen die Baskets unbedingt vermeiden und immer mindestens auf Tuchfühlung bleiben, um Nahariya keine Halbfinalluft schnuppern zu lassen.