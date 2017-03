Trotz Niederlage im Rückspiel

Nahariya. Trotz einer 90:80-Niederlage im Viertelfinal-Rückspiel des Fiba Europe Cup erreichen die Telekom Baskets Bonn zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte ein Halbfinale in einem internationalen Wettbewerb.

Von Sebastian Meltz, 15.03.2017

Genau genommen reichte den Baskets gegen den Gegner aus Israel ein einziges Viertel, um den Einzug in das Halbfinale des Fiba Europe Cup perfekt zu machen. Die Rede ist vom ersten Viertel des Viertelfinal-Hinspiels der Baskets vor heimischer Kulisse gegen Ironi Nahariya, als die Gäste mit 29:5 in die Viertelpause geschickt wurden.

Am Ende blieb nach Hin- und Rückspiel ein 10-Punkte-Polster bestehen, das die Baskets mal souverän, mal glücklich zu verwalten wussten. Bei den Baskets war Julian Gamble mit 22 Punkten und 14 Rebounds erneut maßgeblich am Erfolg der Hardtberg-Truppe beteiligt. Nun wartet im Halbfinal-Hinspiel am 29. März JSF Nanterre aus Frankreich.

Ein ausführlicher Spielbericht folgt.