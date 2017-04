Liveticker

Ohne schlauen Plan von Trainer Predrag Krunic ist für Josh Mayo, TJ DiLeo und Ryan Thompson (v.l.) in Bamberg nichts zu holen.

Bonn. Für die Telekom Baskets geht es im Heimspiel gegen Göttingen um das Playoff-Ticket. Das wäre mit einem Sieg sicher gelöst. Wir tickern ab 15.15 Uhr live aus dem Dome.

Von Simon Bartsch, 23.04.2017

Endspurt in der Basketball-Bundesliga: Drei Begegnungen stehen für die Telekom Baskets Bonn in der regulären Spielzeit noch auf dem Programm. Im Duell gegen die BG Göttingen können die Baskets bereits heute das Playoff-Ticket sichern. Mit einem Sieg wären die Bonner definitiv unter den besten Acht. Doch für die Baskets geht es gegen Göttingen auch um mehr. Die Bonner spielen um eine gute Ausgangsposition im Viertelfinale.

Göttingen kann im Gegensatz zu den Bonnern frei aufspielen. Die BG hat keine Chance mehr auf die Playoffs. Dennoch erwartet Baskets-Coach Predrag Krunic eine schwere Aufgabe. „Göttingen hat in den letzten Wochen sehr gut gespielt“, so der Trainer. Das kann man von den Baskets nicht unbedingt behaupten. In der vergangenen Woche setzte es eine 84:92-Niederlage gegen Braunschweig. Immerhin hoffen die Baskets auf die Rückkehr von Ryan Thompson.

Zurück in den Dome kehren auch die beiden ehemaligen Baskets-Profis Andrej Mangold, der aufgrund eines Kreuzbandrisses allerdings nicht für Göttingen antritt, sowie Benas Veikalas, einer der Leistungsträger bei den Veilchen.

Wir tickern ab 15.15 Uhr live aus dem Dome!