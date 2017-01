20.01.2017 BONN. Knapp ein Woche vor dem letzten Gruppenspiel im Fiba Europe Cup sieht die Ausgangsposition zum Erreichen des Achtelfinals für die Telekom Baskets Bonn recht gut schlecht aus.

Wenn der Basketball-Bundesligist am nächsten Mittwoch in Litauen bei Prienu-Birstono antritt, kann er sich nach Lage der Dinge womöglich sogar eine Niederlage erlauben, um sich dann als einer der zwei besten von insgesamt sechs Gruppenzweiten noch für höhere Aufgaben zu qualifizieren.

Der vorletzte Spieltag hat der Mannschaft von Trainer Predrag Krunic kräftig in die Karten gespielt. Während die Bonner gegen Oberwart klar mit 96:69 gewannen, ließ die Konkurrenz Federn. Vorausgesetzt, die Baskets verlieren in Litauen, kann es damit am Ende der Zwischenrunde nur einen Tabellenzweiten geben, der nur einmal verloren hat – und damit besser als die Baskets ist.Der Rest hätte inklusive Bonn mindestens zwei Niederlagen auf dem Konto. Wer dann noch ins Achtelfinale einzieht, würde das Korbverhältnis entscheiden. Und da stehen die Baskets (442:345/+97) mit Abstand am besten unter den besagten fünf Gruppenzweiten da. Pau-Lacq-Orthez (Frankreich/ Gruppe O) hat als derzeit nächstbester der besagten fünf Gruppenzweiten ein Korbverhältnis von 439:383 (+56). An Rechenspielchen will Baskets-Coach Krunic sich aber nicht beteiligen. „Wir werden in Litauen auf Sieg spielen, um als Gruppensieger sicher das Achtelfinale zu erreichen“, sagte der 49-Jährige. Am Sonntag geht aber erst einmal zur Pokalqualifikation nach München.⋌ (gme)