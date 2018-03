BONN. Die Telekom Baskets Bonn haben am Sonntagnachmittag mit 87:61 beim Mitteldeutschen BC gewonnen. Malcolm Hill war mit 20 Punkten bester Werfer der Bonner.

Mit einem in der zweiten Hälfte eindrucksvollen und in der Höhe verdienten 87:61 (16:15, 25:19, 26:16, 20:11)-Sieg beim Mitteldeutschen Basketballclub haben die Telekom Baskets die von ihnen selbst so deklarierten „Wochen der Wiedergutmachung“ erfolgreich beendet. Nach den Siegen gegen Bremerhaven und Jena gelang ihnen auch beim Tabellen-14. die Revanche für die Überraschungsniederlage aus der Hinrunde.

Damit ziehen die Bonner nach Punkten mit dem Tabellenvierten Bayreuth gleich, der sich am Freitag überraschend in Jena hatte geschlagen geben müssen. Bester Baskets-Werfer im Weißenfelser Wolfsbau war Malcolm Hill mit 20 Punkten, insgesamt spielte die Mannschaft von Cheftrainer Predrag Krunic mit Geduld und brachte dann zu Beginn der zweiten Hälfte einen komfortable Vorsprung auf die Anzeigetafel, den sie dann auch souverän verteidigte.