Liveticker

Braunschweig. Endspurt in der Basketball-Bundesliga. Bei den Löwen Braunschweig liegen die Baskets zur Halbzeit knapp zurück. Wir tickern live.

Von Sebastian Meltz, 17.04.2017

Mit einer Niederlage im Gepäck treten die Telekom Baskets am Abend bei den Basketball Löwen Braunschweig an. Ein Viertel lang boten die Baskets dem FC Bayern am vergangenen Donnerstag die Stirn. Zu wenig, um den Favoriten ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Vor allem das Fehlen von Spielmacher Josh Mayo machte sich bemerkbar. Umso wichtiger, dass der US-Amerikaner pünktlich zum Saisonfinale wieder eingreifen kann.

Bei den Basketball Löwen Braunschweig ist der Point Guard wieder mit von der Partie. Eine wichtige Säule der Bonner. Das ist auch bitter nötig. Denn für die Bonner geht es um eine gute Ausgangsposition in den Playoffs. Mit dem angestrebten fünften Platz würden die Baskets dem Spitzentrio Ulm, Bamberg und München zunächst aus dem Weg gehen. Der Gegner aus Braunschweig bringt es dagegen gerade einmal auf zehn Zähler. Eigentlich eine klare Angelegenheit. Doch im Hinspiel wussten die Niedersachsen die Bonner zu ärgern. Die Baskets unterlagen im heimischem Dome 91:93.

Wir tickern ab 17.45 Uhr live.