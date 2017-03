Telekom Baskets vs. Walter Tigers Tübingen

Tübingen. Nach einem verkorksten ersten Viertel haben die Telekom Baskets ihren Stiefel doch noch durchgedrückt und souverän gepunktet. Am Ende besiegten die Bonner den Gastgeber Tübingen mit 79:67.

Von Sebastian Meltz, 04.03.2017

Nach vier Siegen in Folge nähern sich die Bonner so langsam den Top-Teams der Liga. Mit Tübingen wartete am Samstagabend der Tabellenvierzehnte auf die Baskets. Die Vorzeichen waren also gesetzt. Zu Beginn der Partie fehlte es den Bonnern allerdings an Rhythmus und Struktur. So leistete man sich ungewohnt viele Ballverluste.

Im zweiten Viertel konnten sich die Baskets mit einer konzentrierteren Leistung dann schneller und zielstrebiger Richtung Tigers-Korb bewegen. Dass die Bonner mit einer Führung in die Pause gingen (40:43), lag alledings auch an der kläglichen Dreier-Quote der Gastgeber (4/25). Von den Hausherren kam ab da immer weniger.

Nach der Halbzeit drehte vor allem Josh Mayo auf. Der Spielmacher kam auf 20 Punkte. Kurioses "Highlight" der Partie war allerdings die etwa zweiminütige Spielunterbrechung im zweiten Viertel. Nach einigen, holprigen Anläufen fiel die Shot Clock in der Halle in Tübingen komplett aus. Eine Ersatzuhr musste neu verkabelt werden. Auch im späteren Spielverlauf kam es immer wieder zu kurzzeitigen Ausfällen.