BONN. Einen überzeugenden 86:62-Sieg landeten die Telekom Baskets am Sonntagnachmittag gegen den Tabellensiebten MHP Riesen Ludwigsburg. Die rund 5800 begeisterten Zuschauer erlebten im Telekom Dome damit den zweiten Sieg in Folge.

Von Gerhard Mertens, 06.01.2019

Mit der besten Vorstellung seit langer Zeit auf dem Hardtberg haben die Telekom Baskets Bonn in der Basketball-Bundesliga den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Vor 5810 Zuschauern im Telekom Dome setzte sich die Mannschaft von Trainer Predrag Krunic mit 86:62 (47:32) gegen den bis dahin Tabellensiebten MHP Riesen Ludwigsburg durch. Am Mittwoch hatten die Bonner ihre lange Durststrecke von fünf Niederlagen in Folge beendet, jetzt setzten sie ihre Aufholjagd in Richtung Playoff-Plätze fort und kletterten auf Rang neun

Mit einer aggressiven und sehr aufmerksamen Verteidigung sowie einem beweglichen, laufintensiven und variablen Offensivspiel stellten die Bonner ihren Gegner nach einem schnellen 0:5-Rückstand vor unlösbare Probleme. Auch mit ihrer Vorstellung unter den Körben, für das sie zuletzt besonders kritisiert wurden, glänzten die Hausherren. Sie ließen hinten kaum etwas zu und brachten vorne immer wieder andere Spieler in Position, um abzuschließen. Das Bonner Spiel lief wie aus einem Guss. Bereits nach dem ersten Viertel führten die Baskets mit 23:12 und bauten den Vorsprung sukzessive aus.

Im Spielaufbau sorgten abwechselnd TJ DiLeo, Olivier Hanlan und Kapitän Josh Mayo für Impulse und hatten bis zum Schluss Tempo und Ball unter Kontrolle. Unter den sich unermüdlich anbietenden Mitspielern muss man wieder einmal Martin Breunig herausheben. Der Beste Bonner der letzten Wochen war gegen seinen ehemaligen Verein eine Macht unter dem Korb und kam erneut auf ein Double-Double aus 15 Punkten und elf Rebounds. Yorman Polas Bartolo entnervte seine Gegner mit kompromissloser Defensive und konnte sich darüber freuen, dass die Kollegen seinem Beispiel folgten.

Die Bonner Überlegenheit drückte sich auf der Anzeigetafel mit zweistelligen Punkteausbeuten für sechs ihrer Spieler aus. Breunig war mit seinem 15 Zählern Topscorer gefolgt von TJ DiLeo (14), Ra’Shad James (11), Josh Mayo (11), Bojan Subotic (10) und Bartolo. Die weiteren Punkte erzielten Stevan Bircevic (8), Hanlan (7).