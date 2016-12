Weihnachtsspiel im Telekom Dome

26.12.2016 Bonn . Endspiel im Telekom Dome: Im Heimspiel gegen die Gießen 46ers geht es für die Baskets nicht nur darum, den Verfolger in der Tabelle auf Abstand zu halten, mit einem Sieg können sich die Bonner für den Pokalwettbewerb qualifizieren. Zudem haben die Bonner noch eine offene Rechnung zu begleichen.

Die Feiertagsspiele haben sich in der BBL inzwischen etabliert. Sie gehören zu den Publikumsmagneten. Jetzt also Gießen. Wie im letzten Jahr übrigens. Da erlebten die Bonner keine schöne Bescherung und verloren mit elf Punkten Differenz. Das soll diesmal anders laufen.

Mit einem Sieg kann sich die Mannschaft von Trainer Predrag Krunic für die Teilnahme am Pokalwettbewerb der Basketball-Bundesliga qualifizieren. Es ist also ein echtes Endspiel.

"Es ist überhaupt ein sehr wichtiges Spiel für uns", sagte Krunic. Schließlich geht es für die Baskets auch darum, ihre Position innerhalb der Playoff-Ränge zu festigen. Und da kommt mit den Gießenern ein Gegner an den Rhein, der mit Macht nach oben drängt, nur einen Sieg weniger als Bonn auf dem Konto hat und mit einigen beachtlichen Erfolgen aufwarten kann.

Ganz aktuell ist da der 84:82-Sieg bei den EWE Baskets Oldenburg zu nennen. Ein Gegner, dem sich die Bonner vor drei Wochen an gleicher Stelle noch klar geschlagen geben mussten. Knappe Niederlagen gegen München (68:72), Ulm (75:79) und Bamberg (77:79) unterstreichen, wie gefährlich die Gießener den Baskets werden können.

Foto: GA-Grafik

Zwei Bonner feiern ein Wiedersehen mit ihrem alten Club und ehemaligen Teamkollegen: TJ DiLeo und Yorman Polas Bartolo. Sie gehörten in Gießen zu den Leistungsträgern, und obwohl 46ers-Trainer Denis Wucherer vor der Saison weitere Stammkräfte verlor, hat er wieder ein starkes BBL-Team zusammengestellt, das mit einer weiteren Warnung in Bonn aufläuft: Von bisher fünf Auswärtsbegegnungen hat Gießen vier gewonnen.

"Wir treffen auf eine Mannschaft die sehr kompakt auftritt und den Gegner sowohl in der Verteidigung als auch im Angriff vor große Probleme stellen kann", erklärte Krunic. Er rechnet mit einem engen Spiel, "in dem wir über 40 Minuten konzentriert arbeiten und an unsere Grenzen gehen müssen." In der Gießener Mannschaft spielt auch Marco Völler, der Sohn von Ex-Fußball-Profi Rudi Völler, der heute Sportdirektor des Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen ist. Zuletzt in Oldenburg musste Marco Völler allerdings verletzt passen. Ob er in Bonn aufläuft, ist offen. (Gerhard Mertens)