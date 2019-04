Bonn. Die Bonner Telekom Baskets haben Brose Bamberg auch ohne ihren erkrankten Spielmacher Josh Mayo besiegt. Das Spiel ging mit 92:81 zu Ende. Die Bonner sammelten damit wichtige Punkte im Playoff-Rennen.

Einen ebenso überraschenden wie wichtigen Erfolg haben die Telekom Baskets Bonn gegen Brose Bamberg gefeiert. Ohne ihren erkrankten Spielmacher Josh Mayo besiegte die Mannschaft von Cheftrainer Chris O’Shea Brose Bamberg mit 92:81 (21:22, 19:18, 25:20, 27:21) und macht ein kleines Schrittchen Richtung Playoff-Teilnahme.

Mayo litt an einer Virus-Infektion und so begannen die Baskets mit Nate Linhart als Ersatz für den zentralen Bonner Spieler. Da bei den Gästen Center Cliff Alexander mit einem Bänderriss ausfiel, war die Bonner Taktik „größer“ zu spielen als gewöhnlich. Und sie ging auf. Denn die Bonner konnten nach kurzer Eingewöhnung etwas mit den Umstellungen anfangen, die Bamberger nicht. Und sie hatten damit über die gesamte Dauer der Partie ihre Probleme. Das einzige wirksame Mittel gegen den Bonner Center Charles Jackson waren Fouls, denn seine Trefferquote an der Freiwurflinie war überschaubar.

Da neben Mayo auch TJ DiLeo, der zweite Mann im Spielaufbau, nach einer Nacht zwischen Bad und Bett, angeschlagen war, mussten die anderen übernehmen. Und das machten sie. Olivier Hanlan lieferte sein bestes Spiel im Bonner Trikot ab und teilte sich als Topscorer (22) den Löwenanteil der Punkte mit Jackson (21), Yorman Polas Bartolo engte die Wirkungskreise des zentralen Bambergers Tyrese Rice gewohnt gewissenhaft ein, Stefan Bircevic übernahm die Mayo-Dreierquote (67 %) und Nate Linhart behielt in der Schlussphase routiniert die Nerven zusammen und sein Team auf Linie.

Telekom Baskets Bonn gegen Brose Bamberg Foto: Jörn Wolter

„Wir haben einfach gekämpft“, erklärte Linhart. „Wir wussten, dass wir das Fehlen von Josh kompensieren müssen. Wir haben schwierige Würfe getroffen und am Ende hat es gereicht.“

Telekom Baskets: Nate Linhart 3 Punkte, Jarelle Reischel, Olivier Hanlan 22 (3 Dreier), Stefan Bircevic 18/4, Charles Jackson 21, TJ DiLeo 4/1, Martin Breunig 4, Yorman Polas Bartolo 11, James Webb III 4. Zuschauer: 5800