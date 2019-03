6000 Baskets-Fans feuerten am Karnevalssamstag ihre Baskets an, viele davon verkleidet.

Bonn. Die Telekom Baskets haben das Karnevalsspiel gegen den Playoff-Konkurrenten ratiopharm Ulm knapp mit 78:76 gewonnen. TJ DiLeo wurde am Ende vor ausverkaufter Kulisse als Matchwinner gefeiert.

Von Gerhard Mertens, 02.03.2019

Da konnte die Karnevalsparty auf dem Hardtberg so richtig losgehen. 6000 jecke und kostümierte Fans im ausverkauften Telekom Dome waren ohnehin schon in bester Stimmung. Doch der Wurf von TJ DiLeo verwandelte die Halle in ein Tollhaus.

2,7 Sekunden vor der Schlusssirene versenkte DiLeo einen schwierigen und ebenso sehenswerten Sprungwurf zum 78:76-Sieg (27:28, 16:10, 16:25, 19:13) für die Telekom Baskets Bonn gegen ratiopharm Ulm. Es war der dritte Erfolg in Serie für sein Team in der Basketball-Bundesliga. Damit haben die Bonner nachhaltig ihre Ansprüche auf einen Playoff-Platz angemeldet und sind in der Tabelle auf Platz sieben vorgerückt.

Baskets gewinnen knapp gegen Ulm Foto: Jörn Wolter

Als Ulms Dwayne Evans mit dem Versuch, die Niederlage mit einem Verzweiflungsdreier noch abzuwenden, scheiterte, überschritt der Lärmpegel zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit die Schmerzgrenze. Jubelnd hüpften die Bonner über das Feld und ließen sich von den Fans feiern. Es war das glückliche Ende eines verbissen geführten Kampfs, den auch die Gäste hätten gewinnen können.

„Ein unglaublicher Wurf“

„Es war kein richtig schönes, dafür ein umso intensiveres Karnevalsspiel. Im vergangenen Jahr gab es mehr Punkte. Diesmal spielte die Defensive die größere Rolle. Das Ergebnis spiegelt auch unsere Entwicklung der letzten Wochen wider. Meine Mannschaft hat bravourös gekämpft und nie aufgegeben“, freute sich O’Shea. Und vor allem: "Diesmal haben wir gewonnen."

Vor einem Jahr hatten die Bonner gegen die Riesen Ludwigsburg mit 105:109 verloren. Angesprochen auf DiLeos mutigen Wurf meinte der Coach: „Am Ende brauchte es auch ein wenig Karnevalsmagie, um gegen eine starke Ulmer Mannschaft zu gewinnen.“

Auch der Matchwinner selbst war überglücklich. „Wir sind gar nicht in unser besprochenes System gekommen. Als ich den Ball bekam waren es nur noch sechs Sekunden, da musste ich werfen“, schilderte der Deutsch-Amerikaner die Situation. „Die Stimmung war super. Es war ein unglaubliches Spiel, ein unglaublicher Tag, es hat wirklich Spaß gemacht“, sprudelte es aus ihm heraus. Mitspieler Mayo, mit 19 Punkten Topscorer seiner Mannschaft, war beeindruckt: „Ein unglaublicher Wurf.“

34 Sekunden waren noch zu spielen, als Yorman Polas Bartolo per Freiwurf zum 76:76 ausglich. Den folgenden Angriff der Ulmer ließ Maximilian Ugrai mit einem Schrittfehler verpuffen. Es blieben 14 Sekunden, in denen die Baskets zum entscheidenden Schlag ausholten. O'Shea nahm eine Auszeit, um den Spielzug zu besprechen.

DiLeo hatte beim folgenden Einwurf von der linken Seite Mühe, eine Anspielstation zu finden, weil der Gegner wild entschlossen verteidigte. Schließlich fand er Subotic, der den Ball an Martin Breunig weitergab. Die Uhr tickte herunter. DiLeo war in der Zwischenzeit auf die rechte Seite gewechselt, drehte zur Mitte ab, um den Ball wieder von Breunig zu übernehmen. Der 28-Jährige dribbelte in die Zone und schüttelte seinen Gegenspieler Gavin Schilling ab. Stoppen, springen, werfen – die Entscheidung. Im Basketball nennt man das einen „Pull-up-Jumpshot“.

Überraschendes Comeback von Charles Jackson

Für die Bonner war es schon vor dem Spiel ein bisschen magisch geworden. Sie überraschten Gegner und Zuschauer mit dem Comeback von Charles Jackson. Der Center hatte sich im November vergangenen Jahres eine schwere Fußverletzung zugezogen. Ein Verlust, den sein Team lange Zeit nicht kompensieren konnte.

Im Gegensatz zu Ulm schöpfte O'Shea also erstmals wieder aus dem Vollen, musste Alexander Bircevic sogar als überzähligen Ausländer zuschauen lassen. Und Jackson war gleich voll da. Bei seiner Einwechslung nach knapp drei Spielminuten wurde er frenetisch gefeiert, und als der US-Amerikaner wenig später den Ball nach schönem Zusammenspiel mit DiLeo zum 9:8 durch den Ring hämmerte, war es so, als wäre er nie weggewesen.

Nach dem Erfolgserlebnis ging die Karnevalsshow für die Bonner im Foyer des Telekom Domes weiter, wo sich die Spieler in Verkleidung unter die Fans mischten. "Jetzt dürfen wir ein bisschen feiern", konnte es Matchwinner DiLeo kaum erwarten.

Am Mittwoch ist im Telekom Dome auf dem Hardtberg das Achtelfinale des FIBA Europe Cup angesagt. Um 20.30 Uhr wird die Partie gegen Alba Fehervar, amtierender Fizemeister Ungarns, angepfiffen.