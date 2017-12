Zwei Bonner vertreten die Baskets beim Allstar Day

Bonn. Die Baskets-Spieler Josh Mayo und TJ DiLeo sind von ihren Trainern für das Allstar-Team nominiert worden. Sie vertreten die Telekom Baskets beim Allstar Day am 13. Januar in Göttingen.

Wen man auch fragt, die Antwort lautet: „Vollkommen verdient.“ TJ DiLeo und Josh Mayo sind von den Trainern in ihre Mannschaften für den Allstar Day, der am 13. Januar in Göttingen stattfindet, berufen worden. Zusätzlich zu ihren von den Fans gewählten fünf Startern bestimmten Dirk Bauermann (Würzburg) für das Team National und Raoul Korner (Bayreuth) für die internationalen Vertreter der Basketball-Bundesligisten die beiden Bonner.

„Josh Mayo ist der Motor und unbestrittene Anführer der Telekom Baskets Bonn“, begründete Korner die Nominierung des Bonner Aufbauspielers, der prompt twitterte: „Was für eine Ehre.“ Auch Baskets-Sportmanager Michael Wichterich hätte sich für den Bonner Teamkapitän entschieden. „Gestern hat man es in Belgien wieder gesehen: da war der Kleinste – mal wieder – der Größte. Es ist imponierend, mit welcher Ruhe und Professionalität er arbeitet. Er ist ein Kapitän, dessen Autorität es nicht nötig hat, laut zu sein. Die Jungs folgen ihm, weil er mit gutem Beispiel voran geht.“ Ein Ritterschlag vom Chef, der sich auch für den zweiten Bonner Allstar freut: „TJ ist der Inbegriff eines Teamspielers“, sagt Wichterich und Bauermann begründet die Nominierung: „TJ DiLeo ist sicher mit dafür verantwortlich, dass die Bonner Mannschaft trotz Verletzungssorgen da steht, wo sie steht.“

Der Deutsch-Amerikaner gab zu: „Ich habe ein bisschen darauf gehofft, auch mal am Allstar Day teilnehmen zu dürfen. Dass es jetzt geklappt hat, freut mich sehr und macht mich auch ein bisschen stolz, aber meine Teamkollegen machen es mir auch leicht, mein Spiel zu spielen und mich zu verbessern. Dass ich Bonn vertreten darf, ist eine große Ehre.“ Das ist bescheiden und typisch DiLeo. Wichterich ist da weniger zurückhaltend: „TJ ist ein extrem guter und positiver Typ. Mir fällt kaum jemand ein, der diese Nominierung mehr verdient hätte.“

Starter National: Robin Benzing (Würzburg), Maodo Lo (Bamberg), Per Günther (Ulm), Andreas Seiferth (Bayreuth), Danilo Barthel (München). Bank: Ismet Akpinar (Ulm), TJ DiLeo (Bonn), Dominic Lockhart (Göttingen), Andreas Obst (Oettinger Rockets), Maurice Stuckey (Würzburg), Johannes Thiemann (Ludwigsburg), Maik Zirbes (FC Bayern München).Trainer: Dirk Bauermann

Starter International: Rickey Paulding (Oldenburg), Assem Marei (Bayreuth), Devin Booker (München), Trey Lewis (Ulm), Peyton Siva (Berlin). Bank: Jared Cunningham (München), Scott Eatherton (Braunschweig), Nate Linhart (Bayreuth), Josh Mayo (Bonn), Philip Scrubb (Fankfurt), Luke Sikma (Berlin), Michael Stockton (Göttingen), Trainer: Raoul Korner.