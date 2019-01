An Karneval gegen James

Von scht, 21.01.2019

Möglicherweise gibt es für die Telekom Baskets zu Karneval ein Wiedersehen mit Ra'Shad James. Wie das Basketball-Portal Eurohoops meldet, soll der Bonner Topscorer vor einer Unterschrift bei ratiopharm Ulm stehen. Die Baskets hatten sich auf den Wunsch James' und im gegenseitigen Einvernehmen vor einer Woche von ihrem Topscorer getrennt. „Es hat nicht so gepasst, wie sich beide Parteien das vorgestellt hatten“, hatte Baskets-Sportmanager Michael Wichterich das reibungslose Ende kommentiert. Die Ulmer treten am 2. März zum Karnevalsspiel im Telekom Dome an.