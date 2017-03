Baskets gegen Ludwigsburg - jetzt im Liveblog

Bonn. Am Sonntag geht es für die Baskets im BBL-Heimspiel gegen Ludwigsburg in die heiße Phase um die Playoff-Qualifikation. ga-bonn.de tickert live aus dem Dome!

Von Thomas Faßbender, 26.03.2017

Die MHP Riesen Ludwigsburg sitzen den Telekom Baskets Bonn in der BBL-Tabelle im Nacken. Nach zuletzt zwei Liga-Pleiten in Serie wollen die Baskets wieder zurück in die Erfolgsspur finden und sich für die Playoffs um die deutsche Meisterschaft qualifizieren.

Die RIESEN konnten nicht nur das Hinspiel gegen die Baskets mit 82:68 gewinnen, sondern auch die letzten vier Ligaspiele in Serie. In der Basketball Champions League könnten die Barockstädter gar unter die Final Four kommen.

Wie hat euch der 26. Spieltag gefallen? Zum abfeiern, oder eher zum vergessen? #easyCreditBBL pic.twitter.com/8VTS73e2CY — easyCredit BBL (@easyCreditBBL) 20. März 2017

Acht Spiele bleiben den Telekom Baskets Bonn, um als eines der besten acht Teams der Liga die Playoff-Qualifikation einzutüten. Erste Hürde: Die MHP RIESEN Ludwigsburg.