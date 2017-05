Athen. Sebastian Oberski und Ranye Drebes haben beim President Cup in Athen für den TKD Swisttal jeweils die Bronzemedaille gewonnen. Die Swisttalerin Yanna Schneider sowie Shae-Rom Kim vom OTC Bonn mussten sich frühzeitig geschlagen geben.

02.05.2017

Mit zwei Medaillen sind die Sportler des TKD Swisttal vom Presidents Cup aus Athen zurückgekehrt. Ranye Drebes und Sebastian Oberski gewannen beim stark besetzten WTF-Turnier jeweils Bronze und sicherten sich somit die direkte Qualifikation für die kommende Europameisterschaft. Während sich Oberski im Halbfinale geschlagen geben musste, konnte Drebes zu diesem verletzungsbedingt nicht mehr antreten. "Es war die richtige Entscheidung unsere Perspektivsportler nach Athen zu schicken", so Trainer Dimitrios Lautenschläger. "Der Erfahrungsschatz, den sie mitnehmen konnten, ist durch Training nicht zu ersetzen."

Das TKD-Aushängeschild Yanna Schneider ging für die Nationalmannschaft an den Start, musste sich aber im Viertelfinale knapp geschlagen geben. Auch die Swisttaler Athleten Phillip Davids und Melik Cavga kehrten ohne Medaillen zurück.

Auch Shae-Rom Kim vom OTC Bonn ging für die Nationalmannschaft an den Start. Krankheitsgeschwächt verlor sie den zweiten Kampf. Mitte Mai fällt die Entscheidung, welche Kämpfer bei der WM an den Start gehen. "Ich bin der Meinung, dass Kim es verdient hat, an der WM teilzunehmen", so OTC-Coach Mokdad Ounis. Der Presidents Cup gilt als eins der größten Turniere des Taekwondo-Sports. Mehr als 2000 Kämpfer waren in Athen am Start. (ga)