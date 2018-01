Bonn. Die Beueler besiegen in der Badminton-Bundesliga den ärgsten Verfolger Mülheim mit 6:1 und Wipperfeld mit 5:2. Damit festigen die Rechtsrheinischen Platz zwei. Max Weißkirchen zieht's sogar die Schuhe aus.

Von Bärbel Dähling, 29.01.2018

Die Ausbeute ist hervorragend. Fünf Punkte (jetzt insgesamt 30) hat der Badminton-Bundesligist 1. BC Beuel in zwei Heimspielen am Wochenende eingesammelt – mit einem 6:1 gegen den 1. BV Mülheim am Freitagabend und einem 5:2 gegen den Aufsteiger 1. BC Wipperfeld am Sonntagnachmittag. Vor allem der Sieg gegen den ärgsten Verfolger Mülheim war im Hinblick auf die Playoffs und die am grünen Tisch beschlossene 0:7-Niederlage im Hinspiel wegen eines nicht richtig eingesetzten Beueler Spielers wichtig für den Tabellenzweiten. Der Erfolg im Duell mit Mülheim verschaffte den Beuelern Luft vor ihren restlichen drei Partien im Februar und März gegen Lüdinghausen, Bischmisheim und Meister Refrath.

Wer ob der Ergebnisse meint, die beiden Spiele seien Selbstläufer gewesen, irrt gewaltig. „Hier ist immer viel los“, waren sich auch die beiden Schiedsrichter am Sonntag, Werner Lammerich und Michael Pütz, hernach einig. „Das Publikum ist fachlich top und weiß immer, wann ein guter Ball gespielt wurde.“

Und davon sahen die Fans an beiden Tagen massig. Zeitweise ärgerte sich so mancher, der sich nicht entscheiden konnte, wohin er gucken sollte, weil zwei Spiele gleichzeitig ausgetragen werden. „Tolle Partie“, resümierte Vereins-chef und Coach Roland Maywald nach dem letzten Ball am Freitag. Das Publikum hatte spannende, finessenreiche Ballwechsel gesehen, bei denen nichts verschenkt und auch mit Hechtsprüngen à la Boris Becker um jeden Punkt gefightet wurde. Auch ohne ihre Nummer 1, Niluka Karunaratne aus Sri Lanka, und den Doppel-Experten Adam Hall aus Schottland verkauften sich die Mülheimer gut.

Für eine etwas ungewöhnliche Pause im Doppel mit Marc Zwiebler sorgte Max Weißkirchen. Mitten im Satz löste sich plötzlich ein Schuh in seine Bestandteile auf. Kollege Akshay Dewalker lieh Weißkirchen seine fast zwei Nummern kleineren Treter. Zuvor hatte der Mann aus Indien seinem Mitspieler schon mit einem Schläger ausgeholfen.

Am Sonntag konnte Weißkirchen wieder mit eigener Ausrüstung antreten und schraubte die Bilanz seiner gewonnenen Spiele in dieser Saison auf 27 von 29. Lisa Kaminski, die gegen Wipperfeld das Damendoppel mit Lauren Smith (erfolgreich) bestritt, musste kurzfristig im Einzel die erkrankte Luise Heim ersetzen und kämpfte die Taiwanesin Ya Lan Chang in vier Sätzen nieder. Nicht nur Maywald zollte ihr anschließend großes Lob. Teammanager Maximilian Schneider fasste die beiden Spiele zusammen: „Wir haben tollen Sport gesehen und sind sehr zufrieden.“

1.BC Beuel - 1.BV Mülheim 6:1: 1. HD: Peter Briggs/Akshay Dewalkar - Robin Tabeling/Zvonimir Hölbling 7:11, 13:15, 11:8, 11:8, 11:7. DD: Lauren Smith/Hannah Pohl - Johanna Goliszewski/Lara Käpplein 9:11, 11:9, 11:8, 11:2. 2. HD: Marc Zwiebler/Max Weißkirchen - Dmytro Zavadsky/Alexander Roovers 11:5, 11:6, 11:7. 1. HE: Marc Zwiebler - Dmytro Zavadsky 11:5, 11:7, 11:9. DE: Luise Heim - Gayle Mahulette 7:11, 11:6, 11:6, 11:7. Mixed: Peter Briggs/Lauren Smith - Robin Tabeling/Johanna Goliszewski 5:11, 8:11, 11:7, 7:11. 2. HE: Max Weißkirchen - Alexander Roovers 10:12, 11:6, 5:11, 11:9, 11:9.

1. BC Beuel - 1.BC Wipperfeld 5:2: 1. HD: Peter Briggs/Akshay Dewalkar - Mark Lamsfuß/Jones Jansen 13:15, 9:11, 11:8, 9:11. DD: Lauren Smith/Lisa Kaminski - Ya Lan Chang/Jenny Nyström 5:11, 11:4, 11:7, 11:9. 2. HD: Marc Zwiebler/Max Weißkirchen - Iikka Heino/Jens Lamsfuß 11:3, 11:7, 3:11 15:13. 1. HE: Marc Zwiebler - Iikka Heino 9:11, 13:11, 4:11 11:8, 8:11. DE: Lisa Kaminski - Ya Lan Chang 8:11, 15:14, 11:8 11:6. Mixed: Peter Briggs/Lauren Smith - Jones Jansen/Jenny Nyström 13:15 13:11 11:8 3:11 11:7. 2. HE: Max Weißkirchen - Samuel Hsiao 11:4 11:5 12:10.