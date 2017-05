Baseball-Bundesliga

Bonn. Der Baseball-Bundesligist Bonn Capitals hat mit zwei klaren Siegen in Dortmund die Tabellenführung verteidigt. Vor allem die Offensive trumpft in beiden Spielen auf.

Von Thomas Heinen, 15.05.2017

Baseball-Bundesligist Bonn Capitals verteidigte mit zwei klaren Siegen bei den Dortmund Wanderers die Tabellenführung in der Gruppe Nord der höchsten deutschen Spielklasse. Das Team von Spielertrainer Bradely Roper-Hubbert setzte sich jeweils klar mit 11:0 und 12:2 gegen die meist überforderten Gastgeber durch. „Diese beiden Siege waren fest eingeplant. Umso schöner, dass wir das durch starke Leistungen in beiden Spielen bestätigen konnten“, sagte Roper-Hubbert nach den beiden Duellen.

Vor allem die Offensive der Capitals stellte ihre Stärken wieder unter Beweis, nachdem dieser Mannschaftsteil im zweiten Match gegen die Dohren Wild Farmes ein wenig geschwächelt hatte. Gleich drei Homeruns schenkten die Bonner Batter den Wanderers im ersten Aufeinandertreffen ein. Auf dem Wurfhügel überzeugte einmal mehr Sascha Koch, dem in sechs Innings beeindruckende elf Strikeouts gelangen.

Herr im fremden Haus

Mit dieser überragenden Pitcherleistung im Rücken machten die Schlagleute in Spiel eins schnell klar, wer Herr im fremden Haus ist. Bereits nach drei Innings stand es 7:0 für die Capitals. Dabei hatte Wilson Lee gleich im ersten Inning einen 2-Run-Homerun geschlagen. Ein Kunststück, das dem Australier im dritten Inning gleich noch einmal gelang. Die Partie war damit entschieden. Den dritten Homerun dieses Spiels steuerte Vincent Ahrens bei, der im siebten Inning den Ball über den Zaun schlug.

Die Gäste präsentierten sich insgesamt sehr geschlossen, wobei neben Lee und Ahrens noch Daniel Lamb-Hunt und Eric Brenk ein Stück weit herausragten. Maurice Wilhelm machte schließlich als Pitcher den Sack im siebten Inning zu, gleichzeitig das vorzeitige Ende nach der Ten-Run-Rule.

Sieben Hits zum klaren Sieg

Im zweiten Spiel waren die Fronten ebenfalls schnell geklärt. Allerdings profitierte die Bonner Offensive dabei auch von den Schwächen der beiden Dortmunder Pitcher Colin Shaw und Tom Adler, die neun Walks für die Bonner Offensive erlaubten und damit ihren Teil dazu beitrugen, dass auch hier bereits nach wenigen Innings alles klar war. 4:0 nach zwei Innings, 6:0 nach drei und 12:2 nach fünf Innings lautete die stolze Bilanz nach nur fünf Hits der Capitals.

Insgesamt reichten den Bonnern sieben Hits für den klaren Sieg. Dortmund legte im fünften Inning gegen Bonns Pitcher Wilson Lee einen Run nach, den zweiten konnte dann auch Max Schmitz, der den Wurfhügel vom Australier übernommen hatte, nicht verhindern. Den Rest des Spiels aber hatte Schmitz die Wanderers fest im Griff. Und er zeigte sich auch in der Offensive in Spiellaune. Mit drei Hits, drei RBI (Runners batted In) und einem Run war der 25-Jährige zusammen mit Eric Brenk (zwei Hits, zwei RBI, zwei Runs) stärkste Offensivkraft der Bonn Capitals. Angesichts des Vorsprungs von zehn Punkten endete somit auch dieses Spiel vorzeitig nach sieben Innings.

Am nächsten Sonntag wartet sicher eine schwierigere Aufgabe auf die Capitals: Dann kommen die Paderborn Untouchables in die Rheinaue.