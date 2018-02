Deutsche Badminton-Meisterschaften

Bonn. Die Beueler Spieler sorgen bei der DM in Bielefeld für Aufsehen. Der Partner von Max Weißkirchen muss im Doppel-Halbfinale passen.

Von Bärbel Dähling, 06.02.2018

Die Glückwünsche und Likes über die sozialen Netzwerke nehmen kein Ende: Die Freude über die beiden Meistertitel, die Luise Heim und Max Weißkirchen vom 1. BC Beuel bei den 66. deutschen Badminton-Meisterschaften in Bielefeld errungen haben, ist riesengroß, natürlich auch im Club. Heim hatte ihren Vorjahrestitel am Sonntag erfolgreich verteidigt, Weißkirchen trug sich erstmals in die Siegerliste ein.

Um ein Haar hätte der frischgebackene Einzelmeister noch mehr erreichen können. Denn auch im Herrendoppel kam er bis ins Halbfinale, bevor er seinen Auftritt in der Disziplin unfreiwillig abbrechen musste. Sein Start im Doppel war eigentlich überhaupt nicht geplant. Nachdem mit Mark Lamsfuß sein etatmäßiger Partner verletzungsbedingt absagen musste, fragte Doppelspezialist Marvin Seidel vom BC Bischmisheim Anfang der Woche bei Weißkirchen an, ob er einspringt könne: „Willst du eine Medaille holen?“

Seine erste Wahl wäre Max nicht gewesen, sagte Seidel später, doch er sei froh, dass der Bonner zugestimmt habe. „Ich spiele mehr im Vorderfeld und suchte jemanden, der hinten richtig gut arbeiten kann und einen harten Schlag hat.“ Das hat Weißkirchen in seinen zahlreichen Doppeleinsätzen mit Marc Zwiebler in der Bundesliga eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Dieses Duo hat in dieser Saison bislang noch kein Spiel verloren.

Bei der DM zogen das ungesetzte Duo Seidel/Weißkirchen nach anfänglichen Kommunikationsproblemen auf dem Platz locker und leicht ins Halbfinale ein. Doch Seidel knickte im zuvor ausgetragenen Halbfinal-Mixed mit Linda Efler unglücklich um und gab mit Schmerzen im Fuß auf. Weißkirchens Einsatz im Herrendoppel war damit unmöglich. Die Bronze-Medaille gab es später trotzdem.

Für Aufsehen sorgten in Bielefeld nicht nur die beiden Meister aus Beuel. Der erst 17-jährige Lukas Resch erreichte im Herreneinzel überraschend das Viertelfinale. Er schlug zuerst den gesetzten Simon Wang (BC Bischmisheim) und danach den ebenfalls gesetzten Samuel Hsiao (BC Wipperfeld). Lennart Konder überraschte bereits in der ersten Runde, als er Tobias Wadenka vom Erstligisten TSV Neuhausen-Nymphenburg in drei Sätzen bezwang. Ins Viertelfinale zogen auch Lisa Kaminski und Hannah Pohl im Damendoppel ein. Im Mixed schaffte es Kaminski zusammen mit Malte Laibacher (BC Hohenlimburg) ebenfalls ins Viertelfinale, ebenso Daniel Hess und Tim Fischer (BW Solingen) im Herrendoppel sowie Brid Stepper von der Badminton-Akademie Bonn-Beuel im Dameneinzel. Insgesamt waren 17 Beueler Spieler in Bielefeld, wo seit 20 Jahren die Titelkämpfe stattfinden, am Start.