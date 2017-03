Bonn. Das G-A-Team sucht die passende Herausforderung. Wir stellen uns jedem Test und probieren sämtliche Sportarten aus. Sie müssen sich nur bewerben und dann gewählt werden!

Zehn mutige GA-Mitarbeiter und ein Ziel: Probetraining statt Recherchearbeit. Das G-A-Team testet die Sportarten der Vereine aus Bonn und der Region. Und davon gibt es eine ganze Menge in unserem Verbreitungsgebiet. Mehrere zig Tausend Menschen treiben in unseren Gefilden in unzähligen Vereinen oder Mannschaften Sport. Von der Leichtathletik bis hin zum Fußball und natürlich weit darüber hinaus.

Kennen Sie beispielsweise Jugger? Nicht? Wir bislang auch nicht. Aber der Verein Jugger Bonn-Rhein-Sieg war bei seiner Bewerbung so nett, uns gleich ein Video dieser ausgefallenen Sportart mitzuschicken. Und dieses ist vielversprechend. Jugger erinnert ein wenig an eine Mischung aus Rugby und mittelalterlichem Straßenkampf oder so etwas in der Art. Zugegeben, uns allen juckt es bereits in den Füßen diese Sportart auszuprobieren. Genauso wie wir gerne mal Unterwasserrugby, Schießen oder Wasserball ausprobieren würden. Doch die Entscheidung, welche Sportart wir nun testen, liegt beim Leser beziehungsweise User - also bei Ihnen. Sie schicken uns zum Probetraining.

Für mindestens ein Jahr stellen wir uns jeglicher Herausforderung. Ab jetzt, aber über den gesamten Zeitraum, können sich die Vereine bewerben. In den kommenden Wochen wird dann gewählt. Welche Sportart soll unser G-A-Team ausüben. Sie können sich natürlich auch mit einer ganzen Mannschaft bewerben. Mit ein bisschen Glück kommt dann das gesamte G-A-Team bei Ihnen vorbei. Da wir zehn GA-Mitarbeiter einsetzen, haben wir auch kein Problem damit, das manche Sportarten doppelt oder dreifach vorgeschlagen werden. Bewerben können Sie sich per Mail an online-sport@ga-bonn.de!

Das GA-Team Foto: Dyck Alexandra Baujahr: Deutschland gewinnt das Davis-Cup-Finale gegen Australien in Düsseldorf. Meine Sportart: Tennis, Volleyball und Joggen. Mein größter sportlicher Erfolg: Als Kind zum allerersten Mal gegen meine Eltern ein Tennismatch gewonnen zu haben. Meine bitterste Niederlage: Im Kleinfeld von meinem Babysitterkind besiegt worden zu sein. Das würde ich gerne ausprobieren: Alles, was kein Rhythmusgefühl fordert und nicht im Schwimmoutfit oder auf einem Pferderücken stattfindet.

Foto: Dyck Britta Baujahr: Als Oliver Bierhoff das erste Golden Goal der Herren schoss. Meine Sportart: Badminton und Joggen. Mein größter sportlicher Erfolg: Der Sieg beim Damen-Einzel im Badmintonturnier. Meine bitterste Niederlage: Als ich in der Schule das Sportzeichen nicht geschafft habe - wie soll man auch so weit werfen können? Das würde ich gerne ausprobieren: Alles, wofür man nicht unbedingt eine ausgeprägte Auge-Hand-Koordination oder ein ästhetisches Auftreten braucht.

Foto: Dyck Joshua Baujahr: Als Deutschland zum dritten Mal Fußball-Weltmeister wurde. Meine Sportart: Fußball und sonst nix. Mein größter sportlicher Erfolg: Immer, wenn ich mal ein Tor geschossen habe – war aber meistens mit dem Kopf. Meine bitterste Niederlage: Jede Pleite in einem Lokalderby. Das würde ich gerne ausprobieren: Alles… außer Sportarten, die mit Höhe, Eleganz und schneller Auffassungsgabe zu tun haben.

Foto: Dyck Kathrin Baujahr: Als der FC Bayern München zum vierten Mal Deutscher Fußballmeister wurde. Meine Sportart: Klettern, Reiten, Tauchen, Joggen. Mein größter sportlicher Erfolg: Fünf Tage vor dem ersten Turnier mit meinem Nachwuchspferd überschlagen und mit Wirbelbruch beim Reiten ausgestiegen - bestimmt HÄTTE ich gewonnen. Meine bitterste Niederlage: In der Grundschule bei den Bundesjugendspielen eine „Elefanten-Urkunde“ (ja, damals machte man sich um Kinderseelen noch nicht sooo viele Gedanken) erreicht. Das würde ich gerne ausprobieren: Alles wobei hinterher keine Schraube locker ist.

Foto: Dyck Nicolas Baujahr: Als die erste offizielle Gründungsversammlung des Deutschen Cricket Bundes abgehalten wurde. Meine Sportart: Gardetanz und Fußball. Mein größter sportlicher Erfolg: Der erste Platz beim Seifenkistenrennen in Ruppichteroth. Meine bitterste Niederlage: Zwei Eigentore in einem Fußballspiel. Das würde ich gerne ausprobieren: Alles. Wirklich alles. Und Voltigieren.

Foto: Dyck Sepp Baujahr: Der Weißstorch war Vogel des Jahres. Meine Sportart: Fußball, Tischtennis, Ski, Segeln. Mein größter sportlicher Erfolg: Ein paar gewonnene Euros bei ominösen Sportwettenanbietern. Meine bitterste Niederlage: Als ich bei der Aufnahmeprüfung an der Deutschen Sporthochschule beim Bodenturnen neben der Matte gelandet bin. Ein kurzer Seufzer mit einem knappen "Danke" beendeten weitere sportliche Ambitionen - an Hochschulen wohl gemerkt! Das würde ich gerne ausprobieren: Skat! Ich behaupte der einzige Spieler zu sein, der ohne aufpassen Schneider Spiel fünf mit drei ohne Flöte gewinnen kann.

Foto: Dyck Simon Baujahr: Als der EFFZEH das letzte Mal das Double gewonnen hat. Meine Sportart: Fußball, Radsport. Mein größter sportlicher Erfolg: Ohne einen einzigen Sieg nicht aus der Kreisliga C abgestiegen! Meine bitterste Niederlage: In der 6. Klasse habe ich gegen Thomas Faßbender im Hockey verloren. Ich hab ihn rausgeschmissen! Das würde ich gerne ausprobieren: Eishockey, weil Eis und gerissene Kreuzbänder 1A zusammen passen!

Foto: Dyck Sabrina Baujahr: Als die Fußballer in Rom den dritten WM-Titel holten. Meine Sportart: Leichtathletik und Yoga. Mein größter sportlicher Erfolg: Eine 12er-Zeit auf 100 Metern. Meine bitterste Niederlage: Mit einer Zerrung als Letzte über die 100-Meter-Ziellinie humpeln. Das würde ich gerne ausprobieren: Ich nehme jede Herausforderung an!

Foto: Dyck Laszlo Baujahr: Als Icke Häßler noch Weltmeister und nicht Dschungelcamper wurde. Meine Sportart: Fußball und Radsport. Mein größter sportlicher Erfolg: 90 Minuten verletzungsfrei durchgespielt. Meine bitterste Niederlage: Mit der Cola-Dose beim unerlaubten Kicken in der Schule getunnelt worden. Das würde ich gerne ausprobieren: Alles! Na gut, rhythmische Sportgymnastik muss nicht unbedingt sein.

Foto: Dyck Sebastian Baujahr: Als Boris Becker mit zarten 17 Jahren Wimbledon gewann. Meine Sportart: Fußball. Mein größter sportlicher Erfolg: Jeder Tag, an dem ich Sport mache, ist ein Erfolg. Meine bitterste Niederlage: Jeder einzelne der 314 übrigen Tage des Jahres, an denen ich auf der Couch bleibe. Das würde ich gerne ausprobieren: Bogenschießen. In der Ruhe liegt die Kraft!

Zu diesen Sportarten sind Bewerbungen eingegangen: