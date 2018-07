Meisterschaften im Reiten

Bonn. Franziska Riegels, die 16-jährige rheinische Meisterin in der Dressur, ist jetzt auch die Beste im Kreis. Nur eine Kreismeisterin des Vorjahres verteidigte ihren Titel erfolgreich.

Von Bärbel Dähling, 18.07.2018

Wachablösung bei den Meisterschaften Springen und Dressur im Kreispferdesportverband (KPSV) Bonn/Rhein-Sieg – in mehrfacher Hinsicht. Nur eine Kreismeisterin des Vorjahres verteidigte ihren Titel erfolgreich: Celine Schönfeld (RG Haus Dorp), die mit ihrem Falben-Pony Velvet Sky beide Dressuren souverän gewann und sich die grün-weiße Meisterschärpe umhängen lassen konnte.

Nachdem es im KPSV-Vorstand einige Neubesetzungen gegeben hatte, mussten „die Neuen“ bei den Titelkämpfen auf dem Gestüt Aluta in Bornheim-Widdig ihre Feuertaufe bestehen. Und es wäre völlig unnatürlich, wenn auf Anhieb alles reibungslos geklappt hätte. „Es gab hier und da einige Rumpler“, zog die neue Gechäftsführerin Yvonne Antes eine kurze Bilanz, „im zeitlichen Ablauf etwa“.

Wachablösung in allen Kategorien – außer bei der Pony-Dressur, siehe oben. Neue Kreismeisterin der Leistungsklassen eins bis drei wurde die erst 16 Jahre junge Laura-Franziska Riegel vom Akademischen Reitclub Bonn. Sie hatte sich zwei Wochen zuvor erst den Titel „Rheinische Meisterin“ mit ihrem Pony Cinderella geholt. Dass sie auch mit Großpferden prima zurechtkommt und nervenstark ist, zeigte die Schülerin in Widdig auf dem Hannoveraner Wallach ihres Vaters Arndt. Mit Corlando (15) setzte sie sich in der ersten Wertung, einer M**-Prüfung, mit einem Sieg an die Spitze und gab diese auch in der zweiten Wertung nicht ab. Verdienter Lohn: Meistertitel mit der höchstmöglichen Punktzahl.

Vorjahressiegerin Pia Wischerath vom ARC wurde diesmal Zweite vor Thorsten Pelz von der PSG Stall Pelz. Während die Dressurreiter mit Frack ins Viereck ritten, galt für die Springreiter „Marscherleichterung“, und die Jackets blieben im Hänger. Pferdewirtschaftsmeister Robby Krowoza (31) trug sich als Starter für den veranstaltenden RFV Im Heidental mit der Stute Campari Sun erstmals in die Meisterliste der Springreiter ein.