BONN. Es soll derzeit einfach nicht sein: Auch im Regionalliga-Kellerduell gingen die Volleyballer der SSF Fortuna Bonn leer aus und unterlagen dem VC 73 Freudenberg mit 1:3 (25:21, 24:26, 20:25, 18:25).

Von Benedikt Brinsa, 25.10.2017

Trainer Manni Kaiser bilanzierte: „Der Gegner hat das Spiel heute nicht gewonnen, sondern wir haben das Spiel verloren.“ Der Bonner Übungsleiter musste erneut improvisieren und schickte im vierten Saisonspiel die vierte verschiedene Aufstellung auf das Parkett.

Der Abend begann gut: Den ersten Satz schnappten sich die Bonner nach starker Leistung mit 25:21. „Der Satz hat durchaus das volleyballerische Potenzial von uns gezeigt“, erklärte Mannschaftskapitän Micha Enzensperger. „Wir haben den Gegner in allen Belangen dominiert.“ Und die Fortunen machten zunächst so weiter. Im weiteren Verlauf der Partie schlichen sich aber vermehrt Fehler ein, und es kam zum Bruch. „Auf einmal haben wir die Kontrolle verloren“, so Enzensperger.

Der zweite Durchgang ging an die Freudenberger, die von nun an das Duell dominierten. Am Ende verloren die Fortunen mit 1:3. „Trotz der vierten Niederlage im vierten Spiel ist es positiv, dass wir in allen Spielen eine Siegchance hatten“, will Enzensperger die Hoffnung nicht aufgeben.

SSF Fortuna: Enzensperger, Gehm, Hopf, Maasewert, Malinowski Ueberlein, Weigeldt.