In Regionalliga weiter sieglos

BONN. Weiter sieglos sind die Volleyballer der SSF Fortuna Bonn. Im dritten Saisonspiel unterlagen die Bonner in der Regionalliga dem VBC Paderborn mit 1:3.

Von Benedikt Brinsa, 17.10.2017

Das Ziel war der erste Saisonsieg, doch es klappte auch diesmal nicht: Die Regionalliga-Volleyballer der SSF Fortuna Bonn unterlagen dem VBC Paderborn mit 1:3 (19:25, 25:21, 8:25, 24:26). Für die Bonner war es die dritte Niederlage im dritten Saisonspiel.

Mit Maik Maasewert und Jan Gehm fehlten Trainer Manni Kaiser zwei erfahrene Stammspieler. Der Plan, den Kader mit Jugendspielern aus der Verbandsliga aufzufüllen, ließ sich nicht verwirklichen, da auch die zweite Mannschaft Personalsorgen plagten. So aktivierten die Bonner kurzerhand Niklas Krämer, der zu Saisonbeginn sein Studium in Aachen begonnen hat. Außerdem gab Marius Malinowski in seiner alten Heimat sein Ligadebüt. Wie schon vor zwei Wochen in Hörde traten die Bonner mit nur sieben Spielern an. Trainer Kaiser zog erneut die Wechseloption dem Spiel mit Libero vor.

Die SSF Fortunen starteten verhalten ins Spiel und verloren den ersten Durchgang deutlich mit sechs Punkten Rückstand. „Dann haben wir uns gefunden, anschließend war es ein Spiel auf Augenhöhe“, erklärte Michael Enzensperger. Der Kapitän selbst sorgte mit einer Aufschlagserie für den Satzgewinn und den 1:1-Ausgleich. Voller Hoffnung und Zuversicht starteten die Bonner in den dritten Durchgang, der aber in einer Blamage endete. Alle Mannschaftsteile stellten das Spielen praktisch ein. Die Folge war ein 8:25. Das sieht man auf diesem Niveau nicht häufig im Volleyball.

„Wir konnten das nicht auf uns sitzen lassen und waren fest entschlossen, den vierten Satz für uns zu entscheiden“, so Enzensperger. Zu Beginn sah es gut aus für die SSF Fortunen, die schnell mit sechs Punkten in Führung lagen. Doch Paderborn drehte das Spiel, wehrte einen Bonner Satzball ab und sicherte sich schließlich mit 26:24 den Durchgang und die Partie. Trotz der Niederlage schauen die Bonner um Kapitän Enzensperger nach vorne: „Man konnte phasenweise das volleyballerische Potenzial der Mannschaft erkennen. Allerdings müssen wir die nächsten Trainingseinheiten dafür nutzen, mehr Ballsicherheit und mentale Stärke zu bekommen.“

SSF Fortuna: Bach, Enzensperger, Hopf, Krämer, Malinowski, Ueberlein, Weigeldt.