25.05.2017

"Bloß nicht unterschätzen“, heißt die Devise beim Baseball-Bundesligisten Bonn Capitals, der am Donnerstag in Köln und am Sonntag (13 und 16 Uhr) im Stadion an der Rheinaue gleich viermal gegen die Cologne Cardinals antreten muss.

Gegen den Tabellenletzten wären alles andere als vier Bonner Siege eine Überraschung. Allerdings bekleckerte sich auch der Spitzenreiter am vergangenen Sonntag gegen die Paderborn Untouchables nicht mit Ruhm, verlor das erste Spiel des Doubleheaders mit 1:4. Die zweite Saisonniederlage wird bei den Caps zwar ernst genommen, aber nicht als Beinbruch angesehen. „Dieses Spiel hat gezeigt, dass wir immer zu 100 Prozent konzentriert spielen müssen, wenn wir gewinnen wollen“, sagt Spielertrainer Bradley Roper-Hubbert.

Zu den besten Spielern gegen Paderborn gehörte einmal mehr Chris Goebel, dessen bisherige Schlagbilanz herausragend ist. Die gegen Paderborn fehlende Konstanz soll gegen die Cardinals wieder zum Erfolg führen. „Die vier Spiele gegen Köln wollen wir nutzen, um mehr Sicherheit in allen Mannschaftsteilen zu gewinnen“, sagt Roper-Hubbert. „Unterschätzen werden wir die Cardinals trotzdem nicht.“

Personell muss Roper-Hubbert zumindest am Donnerstag umbauen. Catcher Vincent Ahrens war am Sonntag wegen Beleidigung des Feldes verwiesen worden, was im Baseball eine Sperre von mindestens einem Spieltag nach sich zieht. Dafür feierte Juniorenspieler Kilian Racek sein Debüt. Gut möglich, dass der erst 16-Jährige gegen Köln weitere Bundesligaerfahrung als Catcher sammeln darf.

Die Heimspiele am Sonntag in Bonn werden wie immer im Livestream unter übertragen. (ga)