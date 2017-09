Kölner Ex-Profis beim Ortsjubiläum

Alfter. Zur Feier des 950. Ortsjubiläums der Gemeinde Alfter besuchte die Traditionself des 1. FC Köln den VfL Alfter. Beim Spiel mit den ehemaligen Bundesligaprofis zeigten beide Mannschaften mit vielen Toren, was sie drauf haben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.09.2017

Strahlender Sonnenschein, viele Tore und ein Wiedersehen mit ehemaligen Bundesligaprofis, die noch mal zeigten, was sie drauf haben: Das Spiel der Traditionself des 1. FC Köln gegen die Alten Herren des VfL Alfter am Samstag war einer der Höhepunkte zur Feier des 950-jährigen Alfterer Ortsjubiläums.

Rund 500 Zuschauer verfolgten nach Vereinsangaben das besondere Freundschaftsspiel. Namhafte Spieler wie Stephan Engels, Matthias Scherz, Carsten Cullmann und Holger Gaißmayer liefen auf den Fußballplatz am Strangheidgesweg auf – und ihre Alfterer Gegner, unter denen auch frühere Landesligaspieler waren, schlugen sich wacker.

So ging die Heim-Elf bereits in der vierten Minute durch ein Tor von Ralf Wayandt sogar in Führung – auch wenn sie sich mit 2:9 Toren schließlich deutlich geschlagen geben musste. Mit gleich fünf Toren bewies Matthias Scherz seine Klasse. Holger Gaißmayer erzielte zwei Treffer und Stephan Engels traf einmal für die Kölner. Mit einem Eigentor trug der VfL zum Endstand von neun Toren bei.

Die Traditionself des 1. FC Köln zu Gast in Alfter Foto: Axel Vogel

5:1 hatte der FC zur Halbzeit geführt, „aber die Alfterer haben sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten gut gewehrt“, fand Stadionsprecher Walter Blesgen. So seien sie mit dem Tor von Raymund Oellig in der zweiten Hälfte auf ein 2:5 herangekommen, hätten dann aber leider einen Elfmeter und „eine Riesenchance“ vergeben – sonst hätte es womöglich 4:5 stehen können. Aber bei „wunderschönen Toren und vielen Kabinettsstückchen sind die Zuschauer voll auf ihre Kosten gekommen“, meinte Blesgen: „ein gelungener Schlusspunkt für die 950-Jahrfeier in Alfter.“

Einen besonderen Auftritt hatten zudem die jungen Kicker der F- und E-Jugend des VfL: Sie durften mit den Fußballern einlaufen, ehe Ex-Zweitliga-Schiri Thomas Wicht die Partie anpfiff. Stolz waren die Alfterer Alten Herren auch auf den etwa 15- bis 20-minütigen Einsatz ihres „Seniors“: Werner Goerges war mit 73 Jahren der älteste Kicker auf dem Platz.

Und während der „dritten Halbzeit an der Bierbude“, so Blesgen, war schließlich noch jede Menge Zeit, um das Spiel ausführlich zu besprechen.