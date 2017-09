Dritte Liga

Bonn. In der ersten Drittliga-Partie der Vereinsgeschichte mussten sich die Volleyballer vom TuS Mondorf mit 0:3 geschlagen geben. Zu beständig waren die Gäste vom TV Hörde aus Dortmund.

Von Yannick Lemke, 17.09.2017

Vor etwa 150 Zuschauern in der Hardtberghalle hatte das Team von Trainer Sven Vollmert Probleme, in das Spiel zu kommen. Der erste Satz wurde mit 19:25 abgegeben, danach steigerte sich die Mannschaft und erarbeitete sich im zweiten Spielabschnitt eine 14:9-Führung. „Leider konnten wir das Niveau nicht halten und Hörde hat den Satz sehr stark beendet. Dass wir in unseren guten Phasen mithalten können, hat man aber zum Ende des Spiels gesehen", so TuS-Manager Klaus Utke. Der dritte Satz war zunächst offen. Zum Schluss behielten aber wieder die Gäste die Oberhand und die Mondorfer mussten sich mit einem knappen 29:31 abfinden.

Manager Utke nannte neben der mangelnden Konstanz noch zwei Stellschrauben, an denen in der anstehenden Trainingswoche gedreht werden soll: „Wir müssen ein bisschen im Aufschlag zulegen und unsere Blockabwehr noch verbessern." Insgesamt zeigte er sich aber zufrieden. „Wir sind in unserem ersten Spiel in der dritten Liga direkt auf einen schweren Gegner getroffen. Daher geht das alles in Ordnung."

Die Organisation des ersten Heimspieltags auf der größeren Bühne in der dritten Liga gelang ohne Probleme. Wie beim Spiel am Samstag auch, wird bei den kommenden Veranstaltungen in der Hardtberghalle wird ein Beobachter vom Westdeutschen Volleyball-Verband vor Ort sein und überprüfen, ob alle Regularien eingehalten werden. Dies sei bisher gelungen: „Es war ein tolles Event, wir haben vom Verband und den Gegnern nur positive Rückmeldungen erhalten", blickt Utke zurück.

Am kommenden Wochenende bleibt dem TuS zumindest der Stress rund um die Hardtberghalle erspart, es steht die erste weite Aufwärtsfahrt im Spielplan. Am Samstag tritt die Mannschaft in der Nähe von Hannover bei den Sportfreunden Aligse an.