Volleyball-3. Liga

Münster. Die Drittliga-Volleyballer des TuS Mondorf haben die Niederlage vom vergangenen Wochenende offensichtlich gut verdaut und wieder den Weg in die Erfolgsspur gefunden. Beim TSC Münster-Gievenbeck setzte sich der Aufsteiger knapp mit 3:2 durch.

Von Yannick Lemke, 04.02.2018

Der Mondorfer Manager Klaus Utke sah einen holprigen Start seiner Mannschaft: „Wir waren wohl mit dem Kopf nicht wirklich da. Viele Kleinigkeiten in allen Mannschaftsteilen haben nicht gepasst, und dann war der erste Satz auch schon weg.“

Wie schon so oft in der laufenden Saison schüttelten die Mondorfer den schwachen Start jedoch rasch ab und wurden im zweiten Spielabschnitt zunehmend stärker. „Nach einer langen Anlaufphase konnten wir dann endlich unser Spiel aufziehen“, sagte Manager Utke im Anschluss an die Begegnung.

Die Münsteraner, die im Tabellenmittelfeld stehen, machten es ihren Gästen jedoch über den kompletten Spielverlauf hinweg schwer. „Das kennen wir auch schon aus Regionalligazeiten. Gievenbeck ist eine Wundertüte, aber wenn die Mannschaft ins Laufen kommt, ist sie extrem stark.“ So sicherten sich die Gastgeber auch den hart umkämpften dritten Satz.

Danach hatte der TuS aber endgültig in die Partie gefunden und nutzte seine spielerische Überlegenheit. „Vor allem im Tiebreak haben wir so gespielt, wie wir das möchten“, so Utke. „Durch eine Aufschlagserie von Malte Krause haben wir schnell mit 7:0 geführt und uns das nicht mehr nehmen lassen.“

Mit den zwei Auswärtspunkten sind die Mondorfer zufrieden. Am Karnevalssamstag (19 Uhr) treffen sie nun in der Alfred-Delp-Schule auf die zweitplatzierten Sportfreunde Aligse und könnten mit einem Erfolg zum Tabellenführer aus Lüneburg aufschließen.

TuS Mondorf: Krause, Rink, Yombi da Mbabi, Wächter, Vieten, Braun, Voss, Wegner, Wedel, Pohlmann.