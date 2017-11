Volleyball-3. Liga

Mondorf. Die Drittliga-Volleyballer des TuS Mondorf haben ihren beeindruckenden Lauf fortgesetzt. Ihr Heimspiel gegen die Tecklenburger Land Volleys gewannen sie mit 3:0.

Von Yannick Lemke, 26.11.2017

Manager Klaus Utke war rundum zufrieden: „Wir haben in den entscheidenden Momenten gut gespielt und verdient gewonnen.“

Die Gastgeber kamen sehr gut in die Partie, führten über den kompletten ersten Satz knapp. „Wir sind sehr konzentriert aufgetreten und haben den Satz souverän zu Ende gespielt.“

Im zweiten Abschnitt waren die Gäste aus Ibbenbüren dann jedoch besser, hielten ihrerseits über fast den gesamten Satz eine Führung von zwei oder drei Punkten. „Als wir mit 20:23 hinten lagen“, erklärte Utke, „gab es einen Knackpunkt im Spiel. Wir haben gute Blockaktionen gesetzt und kamen wieder ganz nah ran. Als es uns dann noch gelang, einen Satzball abzuwehren und durch zwei gute Aufschläge von Tobias Braun den Satz zu holen, war die Moral der Gäste gebrochen.“ Der dritte Satz endete mit 25:15 für die Mondorfer.

Der TuS steht weiter auf dem dritten Platz und hielt die Volleys auf Distanz. „Natürlich sind wir bisher mit der Saisonleistung zufrieden. Unser Ziel war die erste Tabellenhälfte, zwischenzeitlich auf dem virtuellen Treppchen zu stehen, ist umso schöner“, sagte Utke.

Am kommenden Wochenende steht gegen den TV Baden, der in der vorigen Saison den Aufstieg in die 2. Liga nur knapp verpasste, ein ähnlich wegweisendes Spiel für die Mondorfer an.⋌yle

TuS Mondorf: Wiederschein, Willwacher, Rink, Schunke, Yombi da Mbabi, Wächter, Vieten, Braun, Ruetz, Voss, Wegner, Wedel, Krause.