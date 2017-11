Drittliga-Volleyball

BONN. Für die Drittliga-Volleyballer des TuS Mondorf geht es in der Tabelle weiter nach oben. Gegen den TSC Münster-Gievenbeck gewann das Team am Samstag mit 3:1.

Von Yannick Lemke, 05.11.2017

Die Drittliga-Volleyballer des TuS Mondorf sind in der Tabelle ein Stück weiter nach oben geklettert. Gegen den TSC Münster-Gievenbeck setzten sie sich in der Bonner Hardtberghalle mit 3:1 (25:13, 25:18, 22:25, 25:20) durch und überholten den Gegner damit in der Rangliste. Wichtig für die Mondorfer war der gute Start in die Partie: „Die ersten beiden Sätze haben wir souverän gespielt“, meinte Manager Klaus Utke.

Während des kompletten Spiels hatten die Gäste Probleme, ihre Aufschläge ins Feld zu bekommen. Das nutzten die Mondorfer vor allem am Anfang gnadenlos aus. „Bei ihrer hohen Fehlerquote konnten die Gäste keinen Druck aufbauen. Gleichzeitig waren unsere Angriffe fast alle sehr druckvoll und präzise“, so Utke.

Im dritten Satz leistete sich Gievenbeck weniger unnötige Fehler, gleichzeitig schienen die Mondorfer einen Gang zurückzuschalten. „Wir haben in der Phase nur mit 90 Prozent gespielt“, gab Utke zu. „Das wird in dieser Liga direkt bestraft.“ Knapp entschieden die Gäste den Satz für sich und konnten noch einmal hoffen.

Diese Hoffnung behielten sie über weite Strecken auch im vierten Spielabschnitt. Nach einer Auszeit beim Stand von 22:20 gelang es den Hausherren aber, ihre Chancen zu nutzen. Seit der 0:3-Niederlage im ersten Saisonspiel haben die Mondorfer nun immer mindestens einen Punkt geholt und befinden sich inzwischen im oberen Tabellendrittel.

Einen weiteren Höhepunkt gab's nach dem Match, als der Ex-Mondorfer Jan Gerits zum besten Spieler der Gäste gekürt wurde.

TuS Mondorf: Willwacher, Wiederschein, Braun, Schunke, Vieten, Yombi da Mbabi, Wächter, Wegner, Voss, Ruetz, Pohlmann, Wedel.