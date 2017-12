Volleyball-3. Liga

Niederkassel. Die Drittliga-Volleyballer des TuS Mondorf haben ihr letztes Spiel im Kalenderjahr knapp gewonnen. Im Derby bei der Zweitvertretung des TVA Hürth setzte sich das Team mit 3:2 durch.

Von Yannick Lemke, 10.12.2017

Manager Klaus Utke zeigte sich erleichtert: „Das war ein unglaublich knappes Ding, aber unter dem Strich zählt nur der Derbysieg.“ Die Mondorfer hatten Probleme, in die Partie zu finden, und mussten den ersten Satz abgeben. „Hürth erwischte einen guten Start“, blickte Utke zurück. „Im zweiten Satz lief bei uns auch nicht alles wie gewünscht, aber wir konnten uns dann in das Spiel reinbeißen und den Satz recht deutlich gewinnen.“

Doch die Mitaufsteiger aus Hürth schienen einen besseren Tag erwischt zu haben. Den dritten Spielabschnitt holten wieder die Gastgeber, und im vierten Satz schien es so, als würden sie das Spiel für sich entscheiden. „Wir lagen mit 6:11 hinten“, so Utke. „Aber unsere Mannschaft fand dann immer besser ins Spiel, vor allem unser Kapitän Kris Willwacher war im Angriff richtig stark.“ Die Mondorfer drehten den vierten Satz und gewannen im Anschluss auch den entscheidenden Tiebreak.

Utke war sehr zufrieden mit der Leistung des Teams: „Wir sind neu in der Liga. Da kann man auch nicht erwarten, dass immer alles nach Plan läuft. Aber es spricht für die Qualität der Mannschaft, dass wir so eine Moral gezeigt und das Spiel nach Hause gebracht haben.“ Am 6. Januar startet der TuS in Aachen in die zweite Hälfte der Saison.

TuS Mondorf: Wiederschein, Willwacher, Rink, Yombi da Mbabi, Wächter, Vieten, Voss, Wegner, Wedel, Krause, Ruetz, Braun.⋌