Volleyball-3. Liga

Aachen. Die Drittliga-Volleyballer des TuS Mondorf haben ihr erstes Spiel der Rückrunde gewonnen. Beim Post Telekom SV Aachen waren sie mit 3:1 siegreich.

Von Yannick Lemke, 07.01.2018

TuS-Manager Klaus Utke sah viele Parallelen zum Hinspiel: „Es war wie eine Kopie. Es gab knappe Sätze, dann haben wir Aachen eine Chance gegeben, wieder ins Spiel zu kommen. Aber wir haben letztlich verdient gewonnen.“ Gleich zu Beginn gab es einen knappen Satz, den die Mondorfer für sich entschieden. „Danach haben wir nachgelassen, aber den Aachenern gelang im zweiten Satz auch alles“, so Utke. „Sie haben sich in einen Lauf gespielt, fast jeder Angriff saß, wir haben kein Bein mehr auf den Boden bekommen.“

Wie schon im Hinspiel schüttelten die Mondorfer jedoch die Schwächephase schnell ab und gewannen den nächsten Abschnitt. „Auch den vierten Satz haben wir dann über weite Strecken dominiert. Irgendwann waren wir aber wohl in Gedanken schon wieder zu Hause und haben es unnötig knapp gemacht“, meinte Utke. In der Verlängerung des vierten Satzes gelang es den Mondorfern dann doch, die drei Punkte mitzunehmen.

„Das ist das Wichtigste. Ob es knapp war, zeigt sich in der Tabelle nicht. Wir haben am Ende noch einmal konzentriert gespielt und sind jetzt punktgleich mit dem nächsten Gegner“, erklärte der Manager. Am kommenden Sonntag kommt es dann zum direkten Verfolgerduell gegen Lüneburg.

TuS Mondorf: Krause, Willwacher, Wiederschein, Rink, Yombi da Mbabi, Wächter, Vieten, Braun, Voss, Wegner, Pohlmann.