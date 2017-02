06.02.2017 Bonn. Die Bonner Darts-Fans müssen sich gedulden oder nach Köln fahren. 2017 wird es voraussichtlich keinen Show-Event mit den Stars der Darts-Szene geben. Die geplante Gala im Brückenforum zieht in die Lanxess-Arena um.

Die Vorfreude war groß, als es Anfang Januar von offizieller Seite hieß, dass die Darts-Größen Phil Taylor, Michael van Gerwen sowie Raymond van Barneveld 2017 möglicherweise nach Beuel kommen sollten. Taylor sowie Peter Wright, Max Hopp, Mensur Suljovic und Rowby-John Rodriguez sollten für einen Showdarts-Event im Brückenforum sogar schon zugesagt haben. Dazu wird es nicht kommen. Zumindest nicht in Bonn.

Die für an Halloween 2017 geplante große Darts Gala zieht nach Köln um. Anstatt Brückenforum heißt es nun am 30. Oktober Lanxess-Arena. Das gab der aus Troisdorf stammende Veranstalter Wolfgang Pütz bekannt. „Wir wollten im Brückenforum zwei Veranstaltungen durchführen, weil der Bonner Telekom Dome ja zu dieser Zeit belegt ist", so Pütz. Im Telekom Dome wird am 31. Oktober der 500. Geburtstag der Reformation gefeiert. Pütz hätte die Veranstaltung gerne in Bonn behalten. Im kleineren Brückenforum hätte er jedoch zwei Veranstaltungen durchführen müssen, um die Antrittsgelder der Stars zu refinanzieren. Das ist jedoch nicht möglich. "Die Professional Darts Corporation lässt nicht zu, dass die Profis zwei Showveranstaltungen an einem Tag spielen. Somit mussten wir uns etwas überlegen und ich bin sehr glücklich, dass sich diese Chance ergeben hat“, so Pütz.

In der Kölner Mehrzweckarena, die zu den größten und modernsten in Europa zählt, wird dann ab 19.30 Uhr die Cologne Darts Gala ausgetragen. Mit dabei sind sechs Dartprofis aus fünf unterschiedlichen Nationen. Neben dem niederländischen Weltmeister Michael van Gerwen geben sich der schottische Weltklassespieler Peter Wright, Simon „The Wizard“ Whitlock (Australien), Daryl Gurney (Nordirland) sowie Wayne Mardle und Bob Anderson (beide England) die Ehre.

Im vergangenen Jahr hatte Pütz das bisher weltweite größte Showdart-Spektakel im Bonner Telekom Dome veranstaltet. Vor 3500 Zuschauern lieferten die mehrfachen Darts-Weltmeister Phil Taylor und Raymond van Barneveld eine spektakuläre Neuauflage des WM-Finals von 2007 ab. (Bernd Joisten)