2. Basketball-Bundesliga Pro B

Bad Honnef. Kameron Taylor, US-amerikanischer Spieler des Basketball-Zweitbundesligisten Dragons Rhöndorf, ist derzeit nicht zu stoppen. Am neunten Spieltag der Gruppe Süd steuerte der Allrounder im Auswärtsspiel beim BBC Coburg stolze 32 Punkte zum knappen 68:65-Erfolg der Rheinländer bei.

Von Bernd Joisten, 12.11.2017

Rhöndorf spielte über weite Strecken alles andere als souverän, ergatterte aber dennoch den siebten Saisonsieg und glänzt in der Tabelle mit Platz zwei. Es war gehörig Sand im Getriebe. Erst im letzten Viertel gaben die Rheinländer Vollgas und entführten mit einer furiosen Aufholjagd die Punkte.

Die jungen deutschen Spieler erwischten in Sachen Punktausbeute gegen den Aufsteiger einen gebrauchten Tag. Thomas Michel und Alex Möller blieben ohne Korberfolg, Valentin Blass und Yannick Kneesch erzielten jeweils nur zwei Punkte. Zudem fehlte bei den Drei-Punkte-Würfen der kompletten Mannschaft jegliche Präzision. Ein Treffer bei 18 Versuchen (6 Prozent) bedeutet Saisonminusrekord. „Ich glaube, es ist uns noch nie passiert, dass wir eine Dreierquote von sechs Prozent hatten und auch am Korb Etliches liegen gelassen haben. Es grenzt schon an ein Wunder, wenn man ein solches Spiel dann doch noch gewinnt. Die individuelle Klasse von Kameron Taylor hat uns getragen“, meinte Dragons-Kapitän Viktor Frankl-Maus.

In der ersten Halbzeit konnten die Gäste ihre Schwächen irgendwie kompensieren und lagen nach 20 Minuten nur mit 41:42 hinten. Doch im dritten Viertel schien der Korb wie vernagelt. Viktor Frankl-Maus schoss fünf Fahrkarten von außen, Yannik Kneesch verbuchte ebenfalls fünf erfolglose Würfe von jenseits der Dreierlinie. Als Christopher Wolf per Dreier in der 29. Minute für Coburg traf, führten die Hausherren bereits mit 58:45. Rhöndorf hatte in der 22. Minute einen Korb erzielt, blieb dann bis zum Ende des dritten Abschnitts ohne Punkte und schien auf der Verliererstraße.

Individuelle Klasse ist der Schlüssel zum Sieg

Die Dragons sind in dieser Saison aber weit davon entfernt, Duelle frühzeitig abzuhaken, glauben jede Sekunde an eine mögliche Wende. So auch in Coburg, als Kameron Taylor in der 34. Minute zur Attacke blies. Nach einem Korbleger traf Taylor den einzigen Rhöndorfer Dreier und erzielte in dieser Phase 13 Punkte. Als sich der US-Boy am Coburger Korb das abprallende Spielgerät griff und anschließend per Dunking das Leder durch die Reuse stopfte, führten die Drachen 83 Sekunden vor dem Ende mit 64:62. Längst hatte er seine Mitspieler euphorisiert, die im letzten Viertel bissig agierten.

„Wir haben in der Offensive extrem schlecht gespielt, im vierten Viertel über acht Minuten lang aber hervorragend verteidigt. Es ist wichtig für uns zu sehen, dass wir auch ein solch zerfahrenes Spiel noch gewinnen können“, sagte Rhöndorfs Trainer Thomas Adelt.

20 Sekunden vor dem Ende führte Rhöndorf mit 66:65 und war in Ballbesitz. Kameron Taylor wurde neun Sekunden vor dem Ende gefoult. An der Freiwurflinie versenkte er eiskalt beide Freiwürfe. Coburg blieb ein letzter Angriff, doch der Drei-Punkte-Versuch von Yasin Turan verfehlte sein Ziel.

Dragons Rhöndorf: Frankl-Maus (6 Punkte), Reusch (2), Taylor (32/1), Thomas (10), Blass (2), Geretzki (6), Kneesch (2), Möller, Koschade, Michel, Elksnis (8).