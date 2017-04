BAD HONNEF. Basketball: Mit einem Sieg in Lich kann Rhöndorf den Abstieg aus eigener Kraft verhindern.

Von Bernd Joisten, 22.04.2017

Jetzt oder nie. Es geht um alles oder nichts. Showdown in Lich. Wie auch immer man es nennt – es trifft zu. Wenn am Samstagabend um 19.30 Uhr der letzte Spieltag der Abstiegsrunde in der 2. Basketballbundesliga Pro B eingeläutet wird, geht es für die Dragons Rhöndorf und die Uni-Riesen Leipzig um den Klassenerhalt. Rhöndorf tritt in der Dietrich-Bonhoeffer-Halle im hessischen Lich bei den bereits geretteten BasketBären an. Leipzig empfängt zeitgleich die bereits abgestiegenen Giants Nördlingen.

Verliert Rhöndorf und gewinnt Leipzig, steigen die Dragons nach 24-jähriger Zugehörigkeit zur 1. und 2. Basketballbundesliga wieder in den Amateurbereich ab. Gewinnt Rhöndorf oder verliert Leipzig, müssen die Sachsen in die Regionalliga runter.

Am vergangenen Wochenende verlor Lich gegen Nördlingen mit 85:97. Headcoach Rolf Scholz ließ großzügig rotieren und vermittelte den Eindruck, dass Lich das Duelle nicht mit aller Macht gewinnen wollte. Gegen Rhöndorf wird dies sicherlich anders aussehen, da Lich zu Hause spielt und mit einem Heimsieg die Fans in die Sommerpause verabschieden will.

Topspieler bei den BasketBären sind die US-Amerikaner Karriem Jamal Simmons und Lamar Mallory, die an einem Sahnetag durchaus in der Lage sind, dem Gegner zusammen 50 Punkte einzuschenken.

„Wir müssen gewinnen, so einfach und gleichzeitig so schwer ist das“, erklärt Dragons-Trainer Thomas Roijakkers. „Wir müssen mit unserer Defense die Kreise von Simmons und Mallory einengen und im Angriff smarte Entscheidungen treffen. Am Brett müssen wir konstant arbeiten und die Rebounds kontrollieren. Das ist ein wichtiger Schlüssel, um eine Chance auf den Sieg zu haben.“