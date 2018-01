Erfolge für Kämpfer aus der Region

Bonn/Swisttal. Der OTC Bonn und der TKD Swisttal sind mit zahlreichen Medaillen von den Deutschen Meisterschaften aus Düsseldorf heimgekehrt. Ranye Drebes gewann für den TKD den 100. nationalen Titel der Vereinsgeschichte. Für den OTC holte Mohamed Khlifi den Titel.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.01.2018

Bei den Deutschen Meisterschaften in Düsseldorf haben die Taekwondoka aus Bonn und Swisttal zahlreiche Medaillen abgeräumt. Für den Swisttaler Überflieger Ranye Drebes geht die Erfolgsgeschichte weiter. Drebes sicherte sich bei den Jugendmeisterschaften Gold und gewann damit seinen siebten Meistertitel in Folge und gleichzeitig den 100. für den TKD Swisttal. "Bei Ranye freut es mich nach seiner Verletzungspause, dass er nahtlos in fünf Kämpfen die nationale Konkurrenz beherrschte", sagte TKD-Trainer Dimitrios Lautenschläger. Auch der OTC Bonn hat einen neuen Deutschen Meister in seinen Reihen. Ebenfalls bei der Jugend sicherte sich Mohamed Khlifi den Titel.

Silber gab es unterdessen für die ehemalige Junioren-Weltmeisterin Yanna Schneider den Vizemeistertitel. Nach drei erfolgreichen Vorkämpfen musste sich die Taekwondoka des TKD Swisttal erst im Finale geschlagen geben. Ähnlich erging es auch Teamkollege Martin Stach, der seinen Titel zwar nicht verteidigen konnte, sich aber ebenfalls über Silber freute. "Bei Yanna und Martin habe ich mir mehr erhofft, der DM-Titel war eine Pflichtaufgabe, jedoch muss man wohl der Doppelbelastung mit Studium Tribut zollen", so Lautenschläger. Sophie Stoiber sicherte sich einen guten dritten Platz.

Den gab es auch für Walid Hashimi. Der Kämpfer des OTC Bonn musste das Halbfinale verletzt abbrechen, sonst wäre möglicherweise noch mehr drin gewesen. Ebenfalls Bronze gewann Mannschaftskollege Kevin Weimann. "Bei sechs Sportlern hatte ich mir fünf Medaillen erhofft", gab OTC-Trainer Mokdad Ounis zu. "Drei Medaillen sind schon gut. Mit dem ersten Platz von Mohamed bin ich natürlich sehr zufrieden, mit den anderen muss ich dann noch etwas arbeiten."