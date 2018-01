Handball-Regionalliga

Bonn. In der Abwehr wacklig, im Angriff mit zu wenig Effektivität: Die TSV muss am Samstag im Heimspiel gegen Wahn die Kurve kriegen. Der TV Rheinbach will mit einem Sieg beim Bergischen HC den Abstand zur Abstiegszone vergrößern.

Von Uwe Albrecht, 19.01.2018

Zum Auftakt der Rückrunde der Regionalliga Nordrhein erwarten die Handballer der TSV Bonn rrh. den seit einem Trainerwechsel im Aufwind befindlichen TV Jahn Köln-Wahn. Für den TV Rheinbach M 1883 geht es vor allen Dingen darum, bei der abstiegsgefährdeten Zweitvertretung des Bergischen Handball Clubs (BHC) den Abstand zur Abstiegszone zu halten.

TSV Bonn rrh. - TV Jahn Köln-Wahn (Samstag, 19.30 Uhr, Sporthalle Ringstraße, Beuel): Zu Beginn der Rückrunde ist die TSV zwar weiterhin Tabellenführer, doch die Leistungen in den letzten beiden Spielen – vor allen Dingen im verlorenen Heimspiel gegen die HSG Neuss/Düsseldorf – waren schwach. Nun erwarten die Beueler mit Wahn eine Mannschaft, die ihnen in der Vergangenheit überhaupt nicht lag und sich nach einem Trainerwechsel im Aufwind befindet. Das Hinspiel gewannen die Beueler trotz widriger Umstände etwas glücklich mit 26:25.

In der Folgezeit spielten die Wahner, die die letzte Serie mit dem dritten Platz immerhin vor der viertplatzierten TSV beendet hatten, trotz personeller Verstärkungen eine durchwachsene Punkterunde. Ende November trat das gleichberechtigte Trainerduo Keno Knittel und Hanjo Neeb zurück. Nachfolger wurde der ehemalige Bundesligaspieler Olaf Mast. Nach dem Abgang von Knittel und Neeb ist das Kontingent an ehemaligen Niederpleisern mit Rückraumspieler Max Sommershof, Kreisspieler Christopher Busche und Torwart Oliver Kierdorf auf drei Handballer geschmolzen.

Wegen Krankheiten, Blessuren und beruflicher Termine hatte TSV-Trainer David Röhrig Anfang der Woche nur eine Rumpftruppe beim Training, sodass die unbedingt nötige Aufarbeitung des letzten Spiels erschwert wurde. „Aber auch so ist klar, dass wir uns in der Abwehr, in der Regel eine unserer Stärken, steigern müssen. Im Angriff müssen wir, so einfach es klingt, wieder zu mehr Effektivität kommen“, sagt Röhrig. Rückraumspieler Clemens Maeser wird weiterhin fehlen; hinter dem Einsatz von Torwart Michael Rieder steht noch ein Fragezeichen. Eventuell kommt der zuletzt wegen Krankheit zweimal fehlende Thomas Onnebrink zum Einsatz.

Bergischer Handball Club (BHC) II - TV Rheinbach M 1883 (Samstag, 19 Uhr, Sporthalle Wittkule, Solingen): Das Hinspiel gewann der RTV nach hartem Kampf erst in einer spannenden Schlussphase mit 27:24, bekam dabei aber BHC-Rückraumspieler Ole Voelker nicht in den Griff, der als Alleinunterhalter mit neun Toren die Bergischen lange im Spiel hielt. Weitere zu beachtende Leistungsträger sind der mit 60 Treffern erfolgreichste Torschütze Dorian Woestmann, Jonas Dell und Timo Blum. Woestmann und Dell gehören auch zum Kader des Zweitligateams, kommen aber regelmäßig in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Derzeit belegt der BHC den vorletzten Tabellenplatz, ist also stark abstiegsgefährdet. Der letzte von bisher zwei Siegen gelang den Bergischen am 11.11. letzten Jahres.

Der RTV muss sich also auf einen Gegner einstellen, der mit dem Rücken zur Wand steht und entsprechend kämpferisch auftreten wird. Trainer Dietmar Schwolow plagen die beinahe schon traditionellen personellen Probleme. Neben Oliver Dasburg fällt auch der zuletzt stark aufspielende Jan Hammann mit einer Schienbeinentzündung aus. Dafür springen Thorben Reyer und Florian Genn aus der zweiten Mannschaft in die Bresche.