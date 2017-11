Handball-Regionalliga

Rheinbach. Gegen die HSG Neuss/Düsseldorf II will sich der TV Rheinbach M 1883 am Samstag (19 Uhr, Gymnasium Berliner Straße, Rheinbach) von den Abstiegsrängen absetzen. Der Gegner ist schwer einzuschätzen.

Von Uwe Albrecht, 09.11.2017

Mit der Zweitvertretung der HSG Neuss/Düsseldorf kommt ein schwer einzuschätzender Gegner nach Rheinbach. Die Gäste trennt nur ein Punkt vom ersten Abstiegsplatz, doch mit zwei Siegen gegen die hoch eingeschätzten Mannschaften von Langenfeld und Aldekerk setzte die HSG zuletzt ein starkes Ausrufezeichen.

Die Spielgemeinschaft war nach der letzten Saison gebildet worden als Zusammenschluss von Neusser Handballverein und dem Allgemeinen Rather Turnverein 1877/90 Düsseldorf (ART). Der ART hat eine äußerst wechselvolle Geschichte, spielte in der letzten Saison in der Nordrheinliga mit einem blutjungen Team.

Die vom ehemaligen Nationalspieler Mark Dragunski trainierte Mannschaft stellt aktuell eine Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten und firmiert vereinsintern unter der Bezeichnung U23. Dabei hat Dragunski die Aufgabe, „einen starken Unterbau für das Zweitliga-Team zu schaffen und die jungen Spieler erfolgreich weiterzuentwickeln“.

Auf dem Spielfeld soll Co-Trainer Ivan Cosic für Ruhe bei den jungen Wilden sorgen. Die gefährlichsten Torschützen spielen im Rückraum: Tobias Middel, Lars Klasmann und Sebastian Rinus. „Für uns ist das ein ganz wichtiges Spiel gegen eine Mannschaft, die aufgrund ihres Potenzials sicherlich nicht zu den Abstiegskandidaten gehört“, schwört RTV-Trainer Dietmar Schwolow seine Mannschaft auf eine wegweisende Partie ein: „Bei einem Sieg hätten wir etwas Abstand, bei einer Niederlage kämen wir den Abstiegsplätzen gefährlich nahe.“

Zwar hat Schwolow am Samstag seinen kompletten Kader zur Verfügung, doch in den Trainingseinheiten fehlten einige Spieler studien- und berufsbedingt, sodass eine angemessene Vorbereitung nur eingeschränkt möglich war.